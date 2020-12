Svou zkušenost se ztráty nenarozeného dítěte Meghan podrobně popsala. Bolestná událost se podle ní stala jednoho červencového rána, když pečovala o svého syna Archieho.

"Bylo to červencové ráno, které začalo stejně jako kterýkoli jiný den: uděláte snídani, nakrmíte psy, vezmete si vitamíny, najdete tu ztracenou ponožku. Zvednete ze země pastelku, která se zakutálela pod stůl. Než jsem syna zvedla z postýlky, dala jsem si vlasy do ohonu. Poté, co jsem mu vyměnila plenky, pocítila jsem ostrou křeč. Skácela jsem se k zemi s ním v náručí, broukala jsem ukolébavku, abych nás oba uklidnila, veselá melodie ostře kontrastovala s mým pocitem, že něco není v pořádku. Tiskla jsem k sobě své prvorozené dítě a věděla jsem, že přicházím o druhé," napsala.

Syn Meghan a Harryho, Archie, se narodil loni v květnu.

Chce pomoci ostatním

Devětatřicetiletá vévodkyně ze Sussexu uvedla, že svou zkušenost sdílí, aby pomohla ostatním. "Ztratit dítě znamená nést téměř nesnesitelný smutek, který zažívá mnoho lidí, ale o kterém mluví jen málokdo," napsala.

Americká herečka Meghan Markleová, která byla hvězdou seriálu Suits (Kravaťáci) se za Harryho, vnuka britské královny Alžběty II., provdala v květnu 2018. Televizní přenos svatby, jež se uskutečnila v kapli svatého Jiří na hradě Windsoru, sledovali lidé po celém světě.

Letos pár oznámil, že se zříká svých oficiálních povinností a stěhuje se do Spojených států. Zmínil se přitom o rasistickém přístupu a o zásazích do soukromí ze strany britského tisku (Meghanina matka je černoška a její otec běloch). Nedávno pár koupil dům v Santa Barbaře v Kalifornii.

Intimní detaily v Meghanině článku ostře kontrastují s tradiční pozicí britské královské rodiny, jejíž členové neodhalují skoro nic ze svého soukromého života. Královna Alžběta II. například za 68 let své vlády svůj soukromý život v článku nebo rozhovoru s médii nikdy nerozebírala, píše Reuters. Životy členů královské rodiny však vzbuzují intenzivní zájem veřejnosti, zejména pokud jde o rodinné záležitosti, jako je například narození dítěte.

Ostře střežené soukromí

Harryho starší bratr princ William a jeho manželka Kate se objevili před televizními kamerami a fotografy před londýnskou nemocnicí se svým miminkem po narození každého ze tří dětí. Navzdory obřímu mediálnímu zájmu, pár o svém rodinném životě ale tisku nic podstatného prakticky neřekl, píše Reuters.

Zdroj, který má blízko k Harrymu, uvedl, že princ o článku své manželky hovořil s královskou rodinou před jeho zveřejněním. Meghan napsala, že mnoho lidí dovedl letošní rok na pokraj zhroucení a vyzvala čtenáře, aby odsunuli své politické a jiné spory a projevili si navzájem laskavost.

"Letošní Den díkuvzdání, kdy se připravujeme svátek, který bude jiný než všechny, které jsme dosud zažili - mnozí z nás odděleni od našich blízkých, sami, nemocní, vystrašení, rozdělení a možná hledající něco, cokoliv, za co bychom mohli být vděční. Slibme si, že se budeme ptát ostatních \'Jsi v pořádku?\' Jakkoli spolu můžeme nesouhlasit, jakkoli jsme si vzdálení fyzicky, pravda je taková, že jsme propojení více než kdy jindy kvůli všemu, co jsme jednotlivě a společně letos vydrželi," uvedla.