„Ráno mě přepadli, okradli o peníze a platební kartu. Mám velké bolesti, více o tom teď nebudu mluvit,“ řekl Blesku ve středu večer Vladimír Polívka. Kolik bylo útočníků, si herec nevzpomíná.

Podle informací jeho matky Chantal Poullain skončil Polívka po útoku v bezvědomí. „Bili ho do obličeje a kopali do žeber. Ještě nevím, jestli je má zlomená, nebo naražená. Bohužel při útoku ztratil vědomí,“ uvedla Poullain na serveru Extra.cz.

Herečka dodala, že poté, co se Vladimír probral z bezvědomí, vrátil se do restaurace, kde pracuje jeho přítelkyně, odkud byl převezen do nemocnice na pozorování. Kvůli otřesu mozku lékaři chtěli, aby tam zůstal několik dní, Polívka však podepsal revers. Po útočních pátrá policie.

Vladimír Polívka je český divadelní, televizní a filmový herec, syn hereckých rodičů Chantal Poullain a Boleslava Polívky. Jeho nevlastní sestra je herečka Anna Polívková.