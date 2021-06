Hned ráno, jak vstanu, si zahraju nějaký úderný song, co mi zlepší náladu a nakopne mě do všedního života. Třeba na politickou situaci, estébáka a tu partu z Hradu se výborně hodí stále aktuální hit od Hudby Praha – Pal vocuď hajzle!

A co teprve skládání vlastních punkových písní! Jak vás naštve partnerka, pes, dítě, kolega v práci, světová situace, zavřete se doma v pokoji s elektrickou kytarou a dejte dohromady odbojný punkový protestsong.

Punková terapie

Kdybych byl psycholog, doporučoval bych to jako součást terapie, jak se vyrovnat se světem. Malý domácí punk usedlého čtyřicátníka. Dám vám teď návod, jak takový obývákový punkový hit složit. Nejprve si vymyslete vlastní riff. Stačí dva jednoduché akordy v rychlém sledu stále dokola.

Teď přijde téma songu, chce to něco kontroverzního, na čem si schladíte žáhu a co všichni budou znát, hlavně pro případ, že chcete píseň pak někomu zahrát, ale zároveň je nejlepší, když je objektem písně někdo, kdo se nebude bránit a nejlépe se o tom songu nikdy nedozví. Vy se do něj odvážně trefíte, ale nazpět se vám nedostane nic. To je pro domácí punk nejlepší. Domácí rebel nepotřebuje problémy.

Já si vybral britský manželský pár Meghan a Harry, ten je všem pro smích a všichni se do nich trefují, zvláště potom, co předvedli v rozhovoru u Oprah. Ale Pavlásek ve své pracovně ve Strašnicích je jim ukradený, tak tu píseň nikdy neuslyší, takže rebel se nemusí bát žaloby.

Královský hit

Pustíme se tedy do první sloky, ve které ve dvou čtyřverších uvedeme do problematiky. Zpíváme úderně, jak to známe z punkových nahrávek kapel jako Sex Pistols, Plexis či Visací zámek:

Jako malý děvče / chtěla si bejt princezna

sbalit prince lehce / žít si jako v snách

jenže je to dřina / žít v tom paláci

líná kůže líná / a prachy utrácí.

Poté přidáme do riffu akord navíc a napíšeme refrén, ten musí být snadno zapamatovatelný, nejlépe se s opakujícími slovy:

Meghan a Harry / čekají vaše dary

Meghan a Harry / čekají šary vary!

Výborně. Teď úplně cítíte, jak se váš usedlý byt mění v rockový klub Modrá Vopice. Přidáme další sloky:

Vzala si si prince / a odtáhla ho pryč

zámek zlatý mince / nezůstalo nic

teďka v LA brečíš / kdy bída přestane

styl se nenaučíš / štětka štětkou zůstane!

No a pak zazpíváme ještě dvakrát refrén a máme hotovo. Takovýchto songů můžete složit za týden několik a z bezpečí svého bytu se vyjádřit ke všemu. Pro muže středního věku je takové domácí punkáčení výborná zábava.

Ať jste ředitel v bance, pracovník u soustruhu, prodavač, řidič, či lékař s rodinnými povinnostmi a hypotékou, můžete se alespoň na chvíli cítit rebelem!

Vychází v oblíbené příloze Deník Víkend.