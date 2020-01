Jan Anger (SK Vzpírání Teplice, vzpírání): stříbrný na MČR mužů, zlatý na MČR veteránů.

Josef Balcar (TJ Lokomotiva Teplice, sportovní šerm): přechod mezi dospělé Balcar zvládl, postupně sbírá ostruhy, poráží zkušenější soupeře a brousí si zuby na medaile ze silně obsazených turnajů.

David Černý (Svarog FC Teplice): kapitán stříbrného teplického celku patří k jeho oporám. Góly dává i za fotbalovou Krupku v krajském přeboru.

Tomáš Grigar (FK Teplice, fotbal): v roce 2019 se dlouholeté jedničce žlutomodrých vyhýbala zranění. Opět patřil k oporám Teplic v nejvyšší soutěži.

Michal Hůla (Svarog FC Teplice, futsal): nejlepší futsalista roku v juniorské kategorii patří v lize k nejlepším brankářům, zažil i úspěšnou premiéru v reprezentaci.

Pavel Jezdinský (SO Zápas Teplice, zápas): na MČR ve volném stylu pátý.

Ondřej Kočka (OK Kart, motokáry): zlatý na MČR, sedmý v superfinále v italském Lonatu.

Otakar Kučera (SO Zápas Teplice, zápas): druhý na MČR ve volném stylu.

Jakub Mareš (FK Teplice, fotbal): odchovanec žlutomodrých se vrátil v létě do Teplic a na podzim byl jejich nejlepším střelcem týmu ve FORTUNA:LIZE, nastřílel šest branek. Při absenci Admira Ljevakoviće nastupoval s kapitánskou páskou.

David Pleva (Teplice, naturální kulturistika): dvakrát čtvrtý na ICN MČR v Men’s Physique.



Pavel Sedláček (TJ Oldřichov): nejlepší střelec Oldřichova v novodobé historii, svým přístupem je vzorem pro ostatní i v pokročilém fotbalovém věku.



Pavel Smrkovský (TJ Oldřichov): opora překvapení krajského přeboru.

Tomáš Sobecký (SO Zápas Teplice, zápas): mistr světa na Světových policejních a hasičských hrách v zápase řecko římském a stříbrný ve volném stylu. Zároveň přispěl k bronzu v soutěži družstev.

Kateřina Šilerová (AK Bílina, atletika): věkem teprve dorostenka a už proniká do dospělácké atletiky. Po pátém místě na MČR dorostenek se v létě probojovala v Brně do finále MČR na 400m překážek žen! Těžké kombinace disciplín absolvovala v II. lize žen, kde byla třetí nejlépe bodující.

Tato (Svarog FC Teplice, futsal): Brazilec v službách futsalových Teplic dává góly i na ně nahrává. Byl nedílnou součástí stříbrného týmu.

Vladislav Tuláček (Teplice, skotské hry): v Česku nemá konkurenci, patří i mezi nejlepší na světě. Dokázal vyhrát prestižní soutěže v konkurenci borců kolébky skotských her, bojí se ho i v Americe. Díky svým výkonům si mohl podta ruku s princem Charlesem.

David Vencl (Teplice, freediving, otužování): teplickému multisportovci se neustále daří „pobláznit“ svou komunitu. Pořádá setkání se zájemci o otužování, běhání či potápění. Propaguje zdravý styl života. Stříbrný na mistrovství Rakouska, třikrát v TOP 10 na ME v Istanbulu.

Tomáš Vondrášek (FK Teplice, fotbal): dlouholetá opora Teplic opět patřila k nejvytíženějším hráčům, vynechal až závěr podzimu kvůli zranění.



Zdeněk Vostáka (TJ Oldřichov): opora zadních řad nováčka krajského přeboru.

Věra Zemanová (SK Pro Sport Teplice, judo): zlatá na MČR žen, třetí závodnice světových tabulek v kategorii U21. V té získala několik medailí na světové tour. Byla rovněž pátá na MS.



Jana Ziegelheimová (SDM Bílina, kendó): poosmé v řadě získala titul mistryně ČR v kendó (celkově desátý), obsazovala pravidelně medailové příčky na mezinárodních turnajích (Donau cup, Hungary cup, Vratislavia cup), zároveň oznámila konec své závodní kariéry.

Kolektivy – dospělí

BK Teplice (basketbal): stříbrný tým Severočeské ligy za suverénním Chomutovem.

Florbal Teplice (florbal): v divizi mužů patří tepličtí florbalisté tradičně na špičku tabulky.

FK Teplice (fotbal): rok 2019 byl pro teplické áčko jako na houpačce, i tak stojí za připomenutí skvělé zápasy, které žlutomodří odehráli, například jarní pohárové utkání se Spartou, podzimní ligové s tím stejným soupeřem nebo oba zápasy s Plzní v probíhajícím ročníku.

KK Hvězda Trnovany (kuželky): družstvo mužů skončilo v 1. lize deváté. Je jediným severočeským zástupcem v nejvyšší soutěži.

Perla Řetenice (hokejbal): v Oblastní lize skončila na třetím místě, byla tak nejlepší z mužstev Teplicka.

SK Bosnia Online EU Teplice (plážový fotbal): účastník prestižní Ligy mistrů.

Start Újezdeček (kulečník): druhý v MČR družstev.

Svarog FC Teplice (futsal): teplické mužstvo se na jaře se překvapivě dostalo do finále, kde nestačilo na Spartu. I v nové sezoně patří do špičky nejvyšší soutěže, bojovalo ve finále domácího poháru, bralo rovněž stříbro.

TJ Oldřichov (fotbal): na jaře postoupili fotbalisté od Barbory do krajského přeboru, ve kterém si jako nováček vedou parádně.

1. SQ Teplice (squash): první ve 2. lize mužů (Walter, Matoušek, Paroulek a Kříž).

Jednotlivci – mládež

Gábina Aigermanová (TJ Lokomotiva Teplice, sportovní šerm): bronzová na MČR kadetek.

Tereza Ajdini (TJ Krupka, stolní tenis): v Krupce si hýčkají mladou dívku, která už poráží dospělé. Zároveň hraje vyšší soutěže – divizi za muže Krupky a za SKP Ústí 1. ligu žen.

Tereza Bělohlávková (SK Judo Teplice, judo): třetí na PČR mladších žákyň.

Tomáš Borovička (SK Pro Sport Teplice, judo): zlatý v Českém poháru, zlatý na MČR starších žáků v jednotlivcích, přispěl ke zlatu v družstvech.



Nicol Černá (Leonidas Gym Dubí, thaibox): bronzová na MS v Turecku.

Jiří Černý (Lyžařský klub Osek, skoky na lyžích): na zimním MČR byl stříbrný, vyhrál letní mistrovství ČR, reprezentoval na MS žactva.

Jakub Emmer (FK Teplice, fotbal): opora týmu do devatenácti let se začíná stále častěji zapojovat také do tréninkového procesu ligového áčka.

Daniel Fakin (FK Teplice, fotbal): v České divizi dorostu nasázel za teplický tým U18 na podzim 19 branek.

Denis Fligr (Teplice, supermoto): mistr Evropy v kategorii S3 Supermoto (250ccm, bez omezení věku), vícemistr Rakouska v kategorii S3 Junior Supermoto (bez omezení obsahu, pod 23 let).

Martin Hanák (SK Judo Teplice, judo): bronzový na MČR juniorů.

Klára Hanusová (SK Judo Teplice, judo): bronzová na PČR starších žákyň.

Pavel Hural (FK Teplice, fotbal): střední kreativní záložník, který patří k lídrům teplické devatenáctky. Pomalu začíná trénovat také s teplickým áčkem.

Jan Knapík (FK Teplice, fotbal): vysoký stoper a student teplického gymnázia vlétl v závěru podzimu jako uragán do základní sestavy Teplic. Kromě výborné defenzivní hry dokázal také hlavičkou rozhodnout domácí utkání se Zlínem.

Jan Kopecký (BK Teplice, basketbal): obrovská naděje mládežnického basketbalu v kategoriích U11 - U13, hraje i za BK Děčín U11.

Jan Kotala (TJ Lokomotiva Teplice, sportovní šerm): bronzový na MČR žáků.

Jan Lepeška (AK Bílina, atletika): mistr ČR v desetiboji juniorů, v týmové soutěži mužů byl druhým nejlépe bodujícím členem oddílu.

Zuzana Nováková (SK Judo Teplice, judo): bronzová na PČR mladších žákyň.



Vít Máliš (SDM Bílina, kendó): zlato na MČR, stříbro na turnaji v Budapešti, vedoucí závodník národního poháru kendó, účast na ME, součást bronzového týmu z ME a bronzového týmu z Kojika cup v Belgii.

Karel Matoušek (1. SQ Teplice, squash): mistr ČR do 15 let, reprezentant ČR do 17 let.

Adam Pecka (SK Vzpírání Teplice, vzpírání): druhý na MČR juniorů do 17 let, do 20 let i do 23 let.

Matěj Radosta (FK Teplice, fotbal): na podzim byl oporou teplického béčka a na konci kalendářního roku se stále častěji ukazoval v ligových zápasech, kde vždy jako střídající zvedl hru žlutomodrých. Je také součástí reprezentace U19.

Daniela Pejšová (HC Draci Bílina, hokej): mladičká hokejistka reprezentovala Bílinu na MS osmnáctek.

Lada Semová (ŠK Teplice, šachy): bronzová na MČR v šachu.

Lucie Schneiderová (AK Krupka, atletika): krupská oštěpařka si svými výkony vysloužila nominaci na dětskou olympiádu.



Adam Šíp (SDH Duchcov, hasičský sport): v kategorii mladších dorostenců zářil v běhu na 100m s překážkami a ve výstupu na hasičskou věž. Dvakrát byl druhý na MČR.

Linda Slívová (ŠK Teplice, šachy): stříbrná na MČR v šachu.

Vojtěch Strejcovský (DDM Dynamo Teplice): vítěz tabulky střelců 2. ligy juniorů (58 branek), 7. místo v tabulce střelců v Regionální lize mužů.

Josef Šavrda (BK Teplice, basketbal): tahoun a nejlepší střelec v žákovské lize U14, reprezentant Krajského výběru Ústeckého kraje.

Jan Škorvaga (SO Zápas Teplice): bronzový mezi mladšími žáky na MČR ve volném stylu.

Václav Vágner (TJ Lokomotiva Teplice, běžecké lyžování): stříbrný v celkovém hodnocení ČP v běhu na lyžích U14, vítěz team sprintu klasicky a stříbrný na 4 km volně na MČR.

Viktorie Vágnerová (TJ Lokomotiva Teplice, běžecké lyžování): měla stabilní výkonnost, byla zařazena do Sportovního střediska mládeže SLČR. Bronzová v celkovém hodnocení Českého poháru dorostu U16, stříbrná na MČR 4 km klasicky, bronzová na MČR 7,5 km klasicky.

Tadeáš Vachoušek (FK Teplice, fotbal): velká osobnost teplického dorostu U16, který vede svou soutěž. Ve dvanácti zápasech nasázel celkem 21 branek!



Vladimír Veverka ŠK Teplice, šachy): v 10 letech vyhrál Krajský přebor v šachu do 18 let, pátý na MČR v šachu.

Ondřej Vorlíček (1. SQ Teplice, squash): mistr ČR do 19 a 23 let, člen reprezentačního týmu mužů.

Luboš Walter (1. SQ Teplice, squash): bronzový na MČR do 17 let, mistr Saska, reprezentant ČR do 19 let.

Kolektivy – mládež

AK Bílina (atletika): Osmnáctičlenné družstvo starších žákyň vedené především vícebojařkou Terezou Lacinovou se po dlouhých 14 letech probojovalo na Mistrovství Čech družstev. V silné konkurenci nejlepších týmů skončila děvčata osmá. Řada z nich jsou páteří druholigového týmu žen.

HC Draci Bílina (hokej): vítěz minulé sezony ligy starších žáků (14 a 15 let). Prohráli jen jednou, stejně tak jednou i remizovali. Drakům se daří i v tomto ročníku, opět jsou v čele tabulky. Vyhráli rovněž turnaj Podkrušnohorský pohár s mezinárodní účastí. Trenéry jsou Vladimír Jindra a jeho syn Jan Jindra.

DDM Dynamo Teplice (florbal): družstvo juniorů vyhrálo 2. ligu. V celé sezoně se prezentovalo týmovou kombinační hrou, někteří hráči se zároveň podíleli na postupu mužského A týmu do divize.

FK Teplice U17 (fotbal): mladší dorost Teplic vede Českou ligu dorostu po její podzimní části.

FK Teplice U16 (fotbal): nejmladší dorost žlutomodrých vede Českou divizi dorostu kategorie U17 s neskutečnou bilancí 15 utkání - 15 výher a skóre 108:8!



SDM Bílina (kendó): tým České republiky získal bronzovou medaili na ME, tvořili ho Bíliňané Petr Bureš, Martin Dunka, Vít Máliš.

SK Pro Sport Teplice (judo): tým žáků získal zlato na MČR v družstvech.

Sokol Srbice (fotbal): mladší žáci v roce 2019 ani jednou neprohráli. Po podzimu je první v tabulce okresního přeboru.

ŠK Teplice (šachy): mladší dorostenci byli stříbrní v 1. lize mládeže v šachu.



TJ Lokomotiva Teplice, štafeta (běžecké lyžování): štafeta ve složení Jakub Křivohlavý, Matěj Holka, Václav Vágner získala stříbro na MČR Vrchlabí (3x3 km klasicky).

TJ Lokomotiva Teplice, dvojice (běžecké lyžování): dvojice Jakub Křivohlavý -Václav Vágner byla zlatá v team sprintu klasicky v závodě ČP.

1. SQ Teplice (squash): juniorské družstvo získalo na MČR bronzové medaile v kategorii do 19 let (Matoušek, Walter, Dohnalová). Družstvo do 15 let bylo čtvrté (Plzáková, Walter, Beneš).

Trenér

Karel Biebl (TJ Lokomotiva Teplice, sportovní šerm): šéf a trenér teplického klubu tahá z klobouku další a další talenty. Po Balcarovi jsou to například Aigermanová či Kotala.

Miroslav Brožek (TJ Krupka, stolní tenis): v Krupce vede nadějnou Terezu Ajdini, má podíl i na výchově dalších talentů.

Martin Cimrman (HC Teplice Huskies, hokej): za rok působení u nově vzniklého teplického hokejového klubu mu dal jeho šéftrenér a předseda tvář, řada dětí se pod jeho vedením výrazně zlepšila, což je znát i při zápasech všech kategorií.

Stanislav Hejkal (FK Teplice, fotbal): trenér teplického áčka zahájil přestavbu kádru, naučil tým tříobráncového systému a ve svém snažení plánuje pokračovat během zimní přípravy.

Ladislav Jamrich (FK Teplice, fotbal): trenér teplické šestnáctky prošel se svým týmem podzimní částí sezóny jako nůž máslem. V týmu má několik skvělých individualit.

Bora Matouš (TJ Oldřichov, fotbal): trenér úspěšného nováčka krajského přeboru umí ve sportovním kolektivu vytvořit správné klima.

Pavel Jezdinský (SO Zápas Teplice, zápas): dlouholetý trenér mládeže a mužů v ligové soutěži.

Marie Kovačková (SK Bílina, házená): do házené je zapálená, svým nadšením zvedá skromný bílinský klub, je za ní mnoho práce s dětmi.

David Nejedlý (Sokol Srbice, fotbal): hlavní strůjce úspěchu mladších žáků. Výchově mládeže se bývalý hráč a funkcionář klubu věnuje 7 let.



Václav Prokeš (SK Pro Sport Teplice, judo): úspěšný trenér Věry Zemanové a mistrovského družstva z MČR starších žáků.



Pavel Prokop (TJ Sokol Košťany, fotbal): dlouholetý úspěšný trenér mládeže, který má úspěchy nejen v okresních a krajských soutěžích, ale také na turnajích v zahraničí.

Pavel Sobotka (SK Vzpírání Teplice, TJ Sokol Košťany, vzpírání): vychovává nadějné vzpěrače, kteří jsou úspěšní na republikových soutěžích.

Belo Svitek (SO Zápas Teplice, zápas): dlouholetý trenér mužů a medailistů z republikových soutěží v zápase klasickém a volném stylu.

Jiří Tyl (FK Teplice, fotbal): trenér teplické přípravky, který během celého roku vynikal svým zapálením pro svou práci trenéra, kterou vykonává po svém klasickém zaměstnání. Pro své svěřence připravuje množství aktivit a turnajů nad rámec běžné praxe

Luboš Walter (1. SQ Teplice): trenér juniorské reprezentace ČR a úspěšný trenér mládeže, mužů a žen 1. Sq Teplice, který připravuje 7 českých juniorských reprezentantů. Jeho svěřenci si úspěšně vedli nejen na MČR jednotlivců nebo družstev, ale i na mezinárodních turnajích. Sám dosud aktivní hráč.

Veterán

Libor Bařtipán (AK Bílina, atletika): stříbrný medailista z MS veteránů je dlouholetou oporou ligového družstva mužů. Jednak je nejlépe bodujícím, jednak si stále překonává osobní rekordy. V neposlední řadě je svým přístupem příkladem pro mladé atlety.

Libuše Beránková (Glassmann TT Teplice, triatlon): druhá mezi ženami v extrémně těžkém triatlonu Winterman Extreme Triathlon 2019, vicemistryně ČR v dlouhém triatlonu, mistryně ČR ve středním triatlonu, mistryně ČR v duatlonu.

Jiří Bláha (SK Judo Teplice, judo): Zlatý na MČR, pátý na MS, devátý na ME, získal i řadu dalších medailových umístění na mezinárodních turnajích.



Tomáš Glöckner (F. C. Louka Košťany ČOS, sálový a malý fotbal): nejlepší kanonýr oddílu ve veteránských soutěžích sálového fotbalu a futsalu FIFA.

Miloslav Hübner (TJ Sokol Duchcov, naturální kulturistika): zlatý na ICN MMČR v kategorii nad 50 let, stříbrný z ICN Natur Cupu (katg. nad 50 let) a ICN Europe Championship (katg. Nad 60 let).



Jan Port (Teplice, raketové sporty): sportovní nezmar byl na veteránském ME (Polsko, červenec) v badmintonu (mistr republiky v singlu 45+, Kladno), na badmintonovém žebříčku se ve svém věku se stále drží v první 40. mezi dospělou mladou elitou, v roce 2019 stále (hrající) člen prvoligového družstva. Zároveň ale získal bronz z republikového šampionátu v padelu mezi dospělými, Člen dospělé reprezentace na listopadovém ME (Portugalsko, padel, dospělí). V kategorii 45+ sbírá úspěchy i ve svém 3. nejúspěšnějším sportu: v racketlonu - z MS (listopad, Lipsko) má bronz v družstvech coby kapitán a jednička týmu, V dubnu zvítezil na mezinárodním mistrovství ČR (racketlon, dospělí, 45+, debl), stříbrný na mistrovství republiky mezi domácí elitou (debl, dospělí).



Rudolf Vorlíček (BK Běkodo Teplice): i po sedmdesátce vítězí. Letos se zúčastnil MS v Itálii, kde zkusil půlmaraton.

Jan Zajan (SK Vzpírání Teplice, vzpírání): zlatý na MČR veteránů, šestý na MČR mužů.

Handicap

Eva Datinská (TJ Zdravotně postižených Nola Teplice, atletika): na MS v Dubaji byla pátá v kouli a osmá v disku.

Lenka Kadetová (TJ Zdravotně postižených Nola Teplice, atletika): na MS v Dubaji byla v běhu na 100 metrů sedmá, v běhu na 200 metrů pátá.

Martina Šimonová (TJ Zdravotně postižených Nola Teplice, atletika): na MS v Dubají získala v kouli díky poslednímu pokusu bronz, v disku byla sedmá. Závodí i za druholigový tým Bíliny.

Petr Vrátil (TJ Zdravotně postižených Nola Teplice, atletika): na MS v Dubaji byl v kouli šestý a v oštěpu osmý.