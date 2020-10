„Bylo dosaženo dobrých a zajímavých úspěchů,“ těší náměstka hejtmana Ústeckého kraje Martina Kliku, který na slavnostním vyhlášení na Větruši dekoroval nejlepší sportovce.

Právě kraj se významně podílí na finanční podpoře sportovců a klubů. „Loňský rok byl co se týče podpory sportu jeden z nejlepších. Nasypali jsme peníze jak do individuálních sportů, tak do vrcholových středisek, která jsou dotována krajem,“ řekl Klika, bývalý judista.

Kvůli koronavirové krizi bude letošní rok daleko horší. Klika ale věří, že se s tím kraj vypořádá. „Doufám, že i do dalších let bude mít Ústecký kraj za prioritu podporu sportu, i toho mládežnického. Věřím, že se to do budoucna dotací nedotkne a podpora sportovců ze strany kraje zůstane dál.“