KDY: neděle 29. prosince

KDE: Moldava

ZA KOLIK: zdarma

Akce proběhne v neděli 29. prosince. „Naše skupina vyrazí z Moldavy naproti skupině historických lyžařů z Holzhau. Setkání je ve sporthotelu (bývalé nádraží HermsdorfRehefeld). Železniční nebo historické obleky jsou vítány, ale nejsou nutností. Buď se půjde pěšky, nebo se bude běžkovat. Záležet bude na počasí,“ řekl za organizátory Tomáš Studnička, výpravčí ŽST Postoloprty. Z Loun vlak odjíždí v 8.12 hodin, na Moldavě bude v 10.42 hodin. Zpátky se z Moldavy odjíždí v 15 hodin. Jede se pravidelnými vlaky Českých drah, které jezdí od 22. prosince do 4. ledna denně. Železniční trať MostDubí Moldava byla vybudována v letech 1871 až 1884. Trať z Moldavy pokračovala dále do Saského Holzhau, Freibergu a Saské Kamenice. Dopravovalo se po ní uhlí, vytěžená ruda, dřevo z Krušných hor a samozřejmě turisté. V roce 1997 byla většina české části trati prohlášena za kulturní památku. Jízda vlakem po této trati až do Saska není možná, koleje byly totiž po válce vytrhány a minulý režim je nedovolil opět položit.