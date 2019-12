KDY: Pondělí 9. prosince, od 17 a 21 hodin

KDE: Premiere Cinemas Teplice

ZA KOLIK: 179 korun

Tak to je český film Vlastníci. Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. Hrdinové filmu jsou totiž jedněmi z nich, patří jim byty v jednom postarším činžovním domě a právě mají společnou schůzi, na které se musí dohromady na mnohém dohodnout a rozhodnout. A to může být někdy problém a zábava v jednom. Ve filmu hrají třeba Vojta Kotek, Tereza Ramba či Dagmar Havlová. Český biják dnes od 17 a 21 hodin uvede teplické multikino Premiere Cinemas. Vstupné stojí 179 korun.