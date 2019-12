KDY: Úterý 3. prosince, od 16 a 17 hodin

KDE: DK Teplice

ZA KOLIK: 40 korun

Co se stane, když na dva sněhuláky začne dlouze svítit sluníčko? Roztají! Ale nesměli by u toho být Kačka s Kubou, kteří se rozhodnou i proti všem zákonitostem přírody dva sněhové kamarády zachránit. Jednoduché snadno zapamatovatelné písničky, představení je vhodné pro děti od 2,5 let věku. Start akce je v 16 a 17 hodin. Vstupné stojí 40 korun.