KDY: Pondělí až sobota

KDE: Dům porcelánu s modrou krví v Dubí

ZA KOLIK: zdarma

Až do 31. srpna můžete v Domě porcelánu s modrou krví vidět výstavu japonského umění skládání papíru s názvem Origami. Vstup je zdarma, otevřeno je pondělí až pátek od 8 do 17 hodin v sobotu od 8 do 14.00. Výstava byla prodloužena z důvodu koronavirové pandemie, původně měla skončit v květnu.