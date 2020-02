KDY: pátek 14. února a neděle 16. února, od 19 hodin

KDE: Činoherní studio Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 270 - 300 korun

V jednu chvíli se ale objeví nečekaní návštěvníci: Nikdo je nepozval, nikdo o jejich přítomnost nestojí, ale oni přesto zůstávají. Jsme svědky napínavé hry s nejasnými pravidly. Přestože tušíme, kdo vyhraje, do poslední chvíle není jasné, o co se vlastně hraje. Tak to je nová hra Funny Games Činoherního studia v Ústí nad Labem, jde o

divadelní adaptace stejnojmenného filmu Michaela Hanekeho. Vidět ji můžete v premiéře tento pátek od 19 hodin nebo v neděli též od 19 hodin. Lístky stojí od 270 do 300 Kč.