KDY: středa 22. dubna od 20 hodin

KDE: Knak TV

ZA KOLIK: dobrovolné

Hosty 3. Gaučingu budou: Bára Benešová - jednatelka AniDef - útulek Žim, žena, které se s pomocí několika dalších nadšenců (či spíše nadšenkyň) povedlo vybudovat nedaleko Teplic krásný přechodný domov pro několik desítek opuštěných psů a koček.

Petr Kolář - špičkový český zpěvák je nejen velice sympatický chlapík, ale také jeden z partnerů výše uvedeného útulku. Především proto v této době přijal pozvání do našeho pořadu, aby svou přítomností pomohl dobré věci.

Zuzana Schwarz Bařtipánová - historicky první ženu ve funkci bílinského starosty při volbě do této pozice podpořili i někteří opoziční zastupitelé. V současnosti kandiduje i do Senátu ČR.

Veškeré dobrovolné příspěvky z tohoto vysílání půjdou přímo na účet útulku, který v této době potřebuje pomoci více než kdy jindy. č.ú.: 2401251539/2010

A jak můžete pořad, který začne ve středu od 20 hodin, sledovat? Půl hodiny před začátkem vysílání se v Události na facebooku KNAK Teplice objeví odkaz, na který kliknete a ve 20.00 hod. začne náš pořad.