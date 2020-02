KDY: středa 12. února, od 17.30 hodin

KDE: Dům porcelánu s modrou krví v Dubí

ZA KOLIK: zdarma

Vernisáž proběhne dnes v 17.30 hodin. Zahájení výstavy se má účastnit i Jaromír Hanzlík. Výstava bude otevřena do 22. února, pondělí až pátek od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Vstup je volný.