KDY: sobota 7. března, od 20 hodin

KDE: Jazz club

ZA KOLIK: 200 korun

Narodila se v newyorské čtvrti Queens, poté její rodina žila ve Venezuele a New Jersey, aby se nakonec usadila v Massachusetts, kde Marianne navštěvovala střední školu. Již zde začala zpívat, studovala soukromě klasický zpěv a objevovala se v lokálníh hudebních a divadelních produkcích. Po maturitě nastoupila na bostonskou konzervatoř se zaměřením právě na hudební divadlo. Po prvním ročníku si ale Solivan vzala volno na rozmyšlenou a tři roky vůbec nezpívala. Rozhodnutí pokračovat ve studiu zpěvu a vrátit se zpět do školy se časově shoduje s objevem vokálu, který se stal její největší inspirací: jde o hlas legendární Elly Fitzgeraldové. Sama vzpomíná: "Koupila jsem si čtyři nejpodivnější nahrávky pro jazzového nováčka: jednu z těch mnoha Elliných kompilací, záznam Dominique Eade, jedno slavné CD Niny Simone (Nina Simone Sings The Blues and At the Village Vanguard) a album Betty Carterové. Fitzgeraldová na ni ovšem udělala největší dojem: "V jejím hlase je vždy obrovská naděje, i když třeba zpívá smutné balady," dodává. Slyšet a vidět ji můžete v teplickém Jazz clubu tuto sobotu od 20 hodin. Vstupné stojí 200 korun.