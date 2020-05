KDY: středa 27. května od 18 hodin

KDE: Galerie Zahradní dům Teplice

ZA KOLIK: volný

Zahájení výstavy s názvem „Výběr z litografické tvorby“ tohoto akademického malíře proběhne ve středu v 18 hodin. „Suchánek je jedním z našich předních grafiků, který proslul svými litografiemi. Zaměřuje se zejména na její lavírovanou formu, ve které dosáhl vynikajícího mistrovství a světové proslulosti. Vedle volné tvorby jsou obzvláště ceněna jeho ex libris, za která dostal doma i v zahraničí řadu cen a uznání,“ sdělil kurátor Vladimír Šavel. Výstava potrvá do 21. června, navštívit ji můžete úterý až neděle od 11 do 17 hodin.