Minimalistický název výstavy „Prostě… fotografie“ napovídá, že autorovo sdělení nalezneme nikoliv v úrovni slov, ale v rovině obrazové.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ M. Fanta

Nechte se proto oslovit uměleckými snímky teplického fotografa Rudolfa Hamsy, absolventa IVF Praha (1985-1990), a přijďte zhlédnout jeho výstavu do teplické knihovny. K vidění tam bude až do 3. ledna a to od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin. Vstupné je zdarma.