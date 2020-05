KDY: sobota 16. května, od 17 hodin

KDE: Hvejzda Teplice

ZA KOLIK: dobrovolné

Start projekce je v sobotu v 17 hodin, vstupné bude tzv. do klobouku. Právě v sobotu i uplyne 10 let, co zemřel tento legendární americký metalový zpěvák s italskými kořeny. Dio je známý především účinkováním ve skupinách Black Sabbath, Rainbow a ve své vlastní skupině Dio. Zahrádka Hvjezdy ožije i další víkendy. 30. května od 18.00 zahraje na tamější terase skupina Grafit (rock-rock'n'roll / Teplice), 6. června od 18 hodin se těšte na kapelu B.B.Flink (rock-big-beat / Ústí nad Labem) a 13. června od 18 hodin vystoupí formace Hadice (cover band / Teplice).