KDY: Čtvrtek až neděle

KDE: Výstavní síň U Kostela v Bílině

ZA KOLIK: 10-20 korun

Výstava je otevřená vždy čtvrtek až neděle od 13:00 do 17:00 hodin a to až do 4. října. Pro skupiny možno po domluvě otevřít i mimo otevírací dobu. Vstupné stojí od 10 do 20 korun. Miloslav Stingl byl český cestovatel, etnograf a spisovatel, který osobně poznal řadu domorodých kultur a zpracoval své zážitky v četných knihách. Patřil k nejvydávanějším a také nejpřekládanějším českým spisovatelům. Za svůj velice plodný život vyprodukoval jedenačtyřicet knih, které byly publikovány všude po světě v neuvěřitelných 239 vydáních a celkovém nákladu 16 milionů 919 tisíc výtisků.