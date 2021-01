KDY: Sobota 26. prosince od 8.30 do 21.00

KDE: OC Olympie Teplice

ZA KOLIK: 50 korun

Provoz: 26. 12. od 8.30 do 21.00. Kapacita ledové plochy je v souvislosti s vládním nařízením omezena na 6 osob, děti do 6 let se nezapočítávají. Vstupné za osobu je 50 Kč za 30 minut pobytu na ledové ploše (bez ohledu na věk). Půjčovna bruslí, broušení bruslí i občerstvení je stále v provozu.