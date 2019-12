KDY: Vánoční svátky

KDE: Zimák Teplice

ZA KOLIK: 50 korun

Konkrétně 23.-24. 12. od 10 do 12.00; 25. 12. a 26. 12. od 15 do 18.00; 27. 12. (10-12.00); 28. 12. (17-19.00); 29. 12. (10-12.00); 31. 12. (10-13.00); 2. 1. (12-14.00); 3. 1. (12-14.00); 4. 1. (17-19.00) a 5. 1. (10-12.00). „Na Štědrý den se nebude za bruslení platit. Je to dárek pro všechny sportovce,“ řekl vedoucí Zimáku Pavel Tetřev. Vstup stojí 50 korun. Pokud nemáte vlastní brusle, můžete si je přímo na Zimáku zapůjčit. K dispozici je v době veřejného bruslení i broušení bruslí.