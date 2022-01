Novoroční pochod na Stropník: Pohyb a čerstvý vzduch jako bonus

Kdy: Sobota 1. ledna od 11.15 hodin

Kde: Start v Oseku

Pohyb a čerstvý vzduch. Tak to vás čeká při tradičním novoročním pochodu na Stropník. Výšlap pořádá Turistický oddíl TJ Sokol Duchcov, jde o 46. ročník. Start akce je v sobotu v 11:15 hodin od pomníku Nelsonské katastrofy v Oseku. Odjezd autobusem pro Duchcovské je v 10:31 hodin ze zastávky Duchcov nemocnice. Trasy pochodu jsou dvě: 10 km Osek (pomník) – Rýzmburk - chata Máňa – Rýzmburk - Osek (pomník), 12 km Osek (pomník) -Rýzmburk - chata Máňa – Stropník - chata Máňa – Rýzmburk - Osek (pomník).

Silvestrovský ohňostroj v Mirošovicích

Kdy: Pátek 31. prosince od 18 hodin

Kde: Náves Mirošovice

Za kolik: Zdarma

Nebe v Mirošovicích na Hrobčicku o Silvestra rozzáří ohňostroj. Start je v pátek v 18 hodin na návsi. Akce je zdarma.

Ve štole Lehnschafter neprší a ani nesněží. Zaujmou stříbrné rudy i živé houby

Kdy: Pátek 31. prosince

Kde: Mikulov

Za kolik: 100-150 korun

Ve štole neprší a ani nesněží. Štola Lehnschafter v Mikulově se může pochlubit kromě exkurze do těžby stříbrné rudy i pohledem na živé houby. Polymetalické stříbronosné rudy se v mikulovském rudném revíru těžily od 13. do 19. století, největší rozmach těžby byl historiky datován do 18. století. První novodobí nadšenci důl objevili v roce 1987 a začali s jeho odkrýváním. Důl má celkem 12 pater, je 215 metrů hluboký a délka všech chodeb je 13 km. Chodby byly zasypané, bylo potřeba odklidit desítky tun materiálu. Štola Lehnschafter v Mikulově funguje od středy do pátku (pro objednané) a o víkendech pro všechny. Vstupné stojí 100-150 korun. „Na Silvestra budeme mít otevřeno, na Nový rok ne. V dole je teplota kolem 10 stupňů, tak se nezapomeňte vhodně obléknout,“ řekl Pavel Chaloupka z České speleologické společnosti.

Do Botanické zahrady na Silvestra i Nový rok

Kdy: Sobota 1. ledna od 9 do 17 hodin

Kde: Botanická zahrada Teplice

Za kolik: 90 korun

Teplická botanická zahrada láká k návštěvě i ke konci roku. Narazíte tam na spoustu rostlin, která přes svátky zdobí či zdobily váš domov. „Adventní věnec vytvořený z chvojí jehličnanů asi není třeba představovat. Jehličnanů tady máme hodně a v zimním období jsou nejkrásnější. A dáme vám malý tip. Zajděte se podívat i na zástupce pocházející z jižní polokoule do skleníku. Za podívanou stojí i blahočety neboli araukárie – třeba z ostrova Nová Kaledonie nebo Chile. Prvním vánočním symbolem je rostlina zvaná vánoční hvězda neboli pryšec nádherný (Euphorbia pulcherrima). „V roce 1825 ji dovezl Joel Roberts Pinsettia, velvyslanec USA v Mexiku, do Spojených států amerických. Asociaci s Vánoci má kořeny v Mexiku v 16. století. Od 17. století tuto rostlinu zahrnuly do vánočních oslav františkáni. Tvar hvězdy z listů symbolizuje betlémskou hvězdu a červená barva představuje krev Ježíše. Květy jsou velmi drobné a nenápadné, proto má rostlina červeně zbarvené listeny, aby nalákala opylovače. Při dobré péči ji lze pěstovat dlouhodobě a není potřeba si každý rok kupovat novou rostlinu,“ říká editel Botanické zahrady Teplice Petr Šíla. Botanická zahrada má otevřeno na Silvestra od 9 do 14 hodin a na Nový rok od 9 do 17 hodin.

Česká mše vánoční a Brixiho komorní sbor Teplice

Kdy: Neděle 2. ledna od 16 hodin

Kde: Kostel sv. Apolináře v Modlanech

Za kolik: Vstupné dobrovolné, jde na charitu

Vánoční Modlansko uzavře akce s názvem Česká mše vánoční a Brixiho komorní sbor Teplice. Start je v neděli 2. ledna od 16 hodin v kostele sv. Apolináře v Modlanech. Těšit se můžete i na zvuk modlanských varhan. Vstupné je dobrovolné a jde na podporu seniorů v DD Bystřany, kteří trpí Alzheimerovou chorobou.