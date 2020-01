Duchcovem projdou Tři králové, můžete pomoci

KDY: sobota 11. ledna

KDE: Duchcov

ZA KOLIK: zdarma

Stalo se již tradicí, že v Duchcově bývá pořádána tříkrálová sbírka. Loni byla sbírka zvláštní už od začátku. Pomocníci z Moravy vyjížděli v 5 hodin ráno ze Štítar u Znojma. Řidič autobusu pan Šimša jim hlásil: „Moc vám to nezávidím, sledoval jsem předpověď počasí a vypadá to, že v Duchcově má celý den vydatně pršet.“ Ale co už, vše bylo domluveno, tak se jelo. Kupodivu ten den bylo v Duchcově počasí nadmíru příznivé, žádný velký déšť se nekonal. Za to v Jeníkově, jen několik málo kilometrů od Duchcova, se dramatická předpověď naplnila beze zbytku od rána hustě pršelo. Čemu to přičíst? Že by modlitbám koledníků? V tomto roce se v Duchcově tříkrálová sbírka uskuteční v sobotu 11. ledna. Ti, kteří by byli ochotni se ten den připojit k tříkrálovým skupinkám, zvu v 10:30 na náměstí Republiky před Městský úřad (vice info na www.fatym.com). Loni se v Duchcově vybralo 59 886 korun. Bude tento dosavadní rekord překonán?

Hotelovka i průmyslovka se otevřou zájemcům o studium

KDY: sobota 11. ledna

KDE: Teplice

ZA KOLIK: zdarma



Hotelová škola (HŠ), Obchodní akademie (OA) a Střední průmyslová škola (SPŠ) budou mít v sobotu 11. ledna od 9 do 14 Den otevřených dveří. „Zájemci se dozvědí podrobnosti o našich nabízených oborech. Seznámí se s učiteli jednotlivých škol, prohlédnou si nové prostředí. A mohou si vyzkoušet některé činnosti v odborných učebnách zvláště na Hotelové škole a Střední průmyslové škole,“ sdělila zástupkyně ředitele HŠ, OA, SPŠ Jana Vachoušková. Na průmyslovce současně proběhne od 9 hodin společná schůzka projektu Moderní škola 4.0 Strojírenství 2020, který vyhlásil krajský úřad. Pod vedením učitelky Hany Ilkivové pracují v týmu naši studenti společně s žáky ze ZŠ Buzulucká. Na 10. hodinu jsou pozvaní mladí fotografové ze základních škol Teplicka, kteří zaslali své fotografie do soutěže FotoAréna. Soutěž probíhala s podporou magistrátu města Teplice, a tak se vítězové mohou těšit na ceny,“ dodala Vachoušková.

Štola Lehnschafter funguje i v zimě

KDY: neděle 12. ledna

KDE: Mikulov

ZA KOLIK: 100-150 korun

Štola Lehnschafter v Mikulově na Teplicku funguje celoročně. A kdo chce zažít ne zcela normální průvodcův výklad, nechat si udělat na památku pár hezkých fotek nebo se podívat třeba jen po důlních houbách, má možnost. Štola funguje od středy do pátku (pro objednané) a o víkendech pro všechny.