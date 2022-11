V teplické botance si můžete ozdobit okrasné kapusty

Kdy: Sobota 29. října a neděle 30. října

Kde: Botanická zahrada Teplice

Za kolik: Kapusta/80 korun

Klasickou podzimní akcí je v teplické botanické zahradě již přes deset let podzimní tvoření. Podzim a období dušiček je příležitostí pro vytvoření tematických dekorací pro vaše byty, domy a zahrady. Jako již tradičně si můžete přijít ozdobit okrasné kapusty, které se za chladných dní intenzivně vybarvují do fialové či bílé barvy a přinášejí do mlhavého podzimu barevné spektrum. „Letošní novinkou je české šlechtění chryzantém. Návštěvníci si budou moci zakoupit chryzantému v květináči a dozdobit si ji podle svého vlastního vkusu. Vybírat si budou moc z kultivarů, která nesou česká ženská jména. Třeba růžová Chrysanthemum ×grandiflorum 'Libuše' byla vyšlechtěna v Průhonicích a zaregistrována v roce 2015,“ říká kurátor zahrady Jan Ptáček. Pro děti je připraveno malování na obličej. Za kapustu zaplatíte 80 korun a za větve dáte též 80 korun.Během probíhajícího tvoření se mohou inspirovat dekoracemi v botanické zahradě, pokochat se krásou novošlechtění chryzantém i aster nebo se ohřát v tropickém skleníku. Akce se uskuteční v sobotu 29. října a v neděli 30. října vždy od 10 do 16 hodin.