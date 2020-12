U Olympie si můžete zabruslit pod širým nebem

KDY: Čtvrtek 24. prosince od 8.30 do 14.00

KDE: Olympie Teplice

ZA KOLIK: 50 korun

ICE Aréna u teplické Olympie bude fungovat i přes svátky, tedy pokud vláda nezpřísní epidemická opatření. Provoz: 24. 12. od 8.30 do 14.00; 25. a 26. 12. od 8.30 do 21.00; 31. 12. od 8.30 do 16.00; 1. 1. od 8.30 do 21.00. Kapacita ledové plochy je v souvislosti s vládním nařízením omezena na 6 osob, děti do 6 let se nezapočítávají. Vstupné za osobu je 50 Kč za 30 minut pobytu na ledové ploše (bez ohledu na věk). Půjčovna bruslí, broušení bruslí i občerstvení je stále v provozu.

Poznámka: I na ICE Aréna u teplické Olympie padnou nová vládní opetření a veřejné bruslení tam, od neděle 27. prosince až do odvolání, nebude možné. Kluziště si lze od neděle pronajmout pouze pro komerční účely.

Na Cínovci se koupou i nyní

KDY: Kdykoliv

KDE: Cínovec

ZA KOLIK: Zdarma



V rybníku s jednou z nejstudenějších vod na Teplicku se otužilci koupou i mimo letní sezónu. Cínovecká malá vodní plocha u tamního kostelíku láká řadu příznivců otužování. K nim patří i Milan Stryja z Teplic. Podle něj je krátkodobý pobyt ve studené vodě vhodným prostředkem v boji proti nachlazení a dalším zdravotním problémům.

Román Poslední léto ve městě vás zavede do ulic Říma

KDY: Kdykoliv

KDE: Knihkupectví



Na knižním trhu se díky vydavatelství Argo objevil román Poslední léto ve městě. Jeho autorem je uznávaný italský novinář, spisovatel a scenárista, ověnčený řadou cen, Gianfranco Calligarich. S jeho dílem se čeští čtenáři dosud neměli příležitost setkat. Svou literární dráhu zahájil románem Poslední léto ve městě, který poprvé vyšel v roce 1973, poté co získal cenu Premio InediTo. Příběh třicátníka Lea, který tráví celé dny tím, že se poflakuje po římských ulicích a náměstích, vysedává po kavárnách s náhodnými známými a marně čeká na svou příležitost.

Betlémské světlo je k mání v Teplicích, Krupce či Duchcově

KDY: Čtvrtek 24. prosince

KDE: Teplicko

ZA KOLIK: Zdarma



Distribuce Betlémského světla proběhne i na Štědrý den a bude v režii teplických skautů a římskokatolické farnosti. Pokud chcete rozsvítit svůj domov, přineste si s sebou lucerničku, lampičku či hřbitovní svíci, se kterou bezpečně zvládnete světlo z Betléma donést až domů. Světlo bude 24. prosince k dispozici na těchto teplických místech: kostel Božského srdce Páně 10.30 11.30; kostel sv. Alžběty 10.30 11.30; kostel sv. Jana Křtitele 10.00 12.00; skautská klubovna v Jiráskově ulici 9.00 12.00. Světlo bude k dispozici i v tzv. Živém domě (10-11 hodin). Obec Modlany zajišťuje možnost přijít si pro Betlémské světlo nejen ke kostelu sv. Apolináře, ale i do Věšťan, Suché, Drahkova či Kvítkova a to od 15 do 18 hodin odpoledne. V Krupce bude již tradičně v dopoledních hodinách k dispozici na hřbitově, v Duchcově zase odpoledne na náměstí u betléma. K dispozici bude 24. prosince od 10 do 11 hodin i na několika místech v Dubí konkrétně v kostele Panny Marie v Dubí, v kostele na Cínovci, v kapličce v Pozorce a v kapličce ve Mstišově. Pro Betlémské světlo si můžete zajít i do Infocentra na Moldavě. K vyzvednutí tam bude od 20. prosince do 23. prosince vždy od 9 do 17 hodin. K mání bude o Štědrý den i v kostele sv. Valentina v Novosedlicích, a to od 9.30 do 10.00 a od 15.30 do 16.00.

KDY: Čtvrtek 24. prosince

KDE: Teplicko

ZA KOLIK: Zdarma

Vánoční bohoslužby budou nahrazeny nabídkou individuální návštěvy kostelů

Vánoční bohoslužby letos budou nahrazeny nabídkou individuální návštěvy kostelů. Bude v nich možnost zapálit si Betlémské světlo, prohlédnout si betlém anebo se zaposlouchat do milých vánočních melodií.

Bohoslužby na Štědrý den jsou oblíbené a tradičně je navštěvuje mnoho lidí, kteří si chtějí připomenout vánoční příběh o malém Ježíškovi. Letos je z pochopitelných důvodů počet osob na jedné bohoslužbě natolik omezen, že není možné vyhovět všem, kteří by se jich rádi zúčastnili.

Rozhodli jsme se tedy na Štědrý den otevřít kostely na několik hodin denně, ale bez bohoslužby. „Neradi bychom lidem o vánocích zavírali dveře před nosem, protože už se naplnil limit pro povolený počet osob.“ říká Radek Kuchař, salesián a správce teplické farnosti. „Otevřeme naše teplické i venkovské kostely na delší dobu, aby se lidé mohli postupně vystřídat a na každého se dostalo.“

„V kostele si budete moci zapálit Betlémské světlo, o jehož distribuci se tradičně starají skauti, můžete si také prohlédnout postavený betlém, poslechnout si reprodukovanou hudbu a na chvíli se zastavit a načerpat klid.“ dodává Radek Kuchař. V každém kostele také bude přítomen někdo z kněží. „Můžete nás tedy oslovit a promluvit si o věcech, na které se už dlouho chcete zeptat, ale zatím jste neměli odvahu nebo příležitost."

Zámecké náměstí Teplice 15.00-17.00 a 20.00-22.00

Trnovany, Teplice 15.00-17.00

Šanov, Teplice 20.00-22.00

Křemýž 10.00-11.00 a 20.30-22.00

Kostomlaty pod Milešovkou 10.00-11.00

Světec u Bíliny 10.00-11.00

Modlany 15.00-18.00

Zdroj: Archiv