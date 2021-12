Divadelní představení Pohoda Vánoc v kostele Nanebevzetí Panny Marie na náměstí Republiky v podání duchcovského Divadla „M“ proběhne v pátek 24. prosince od 22 hodin. Těšte se na příběh o narození Ježíška s živým betlémem a českými koledami. Vstupné je pro všechny zdarma.

Půlnoční mše v modlanském kostele

KDY: Pátek 24. prosince od 24.00

KDE: Modlany

ZA KOLIK: Zdarma



Tradiční Půlnoční mše svatá v rodinné atmosféře modlanského kostela sv. Apolináře, za hudebního doprovodu členů ústeckého divadla. K dispozici bude půlnoční svařák.

Gospelová zpěvačka Leona Gyöngyösi vystoupí v Modlanech

KDY: Neděle 26. prosince od 16 hodin

KDE: Modlany

ZA KOLIK: 100 korun (jde na charitu)

Gospelová zpěvačka Leona Gyöngyösi vystoupí v Modlanech. „Nenechte si ujít tento jedinečný koncert a současně pomůžete dobré věci. Podle našeho sloganu Bavíme se, ale pomáháme bude podporující vstupné 100 korun. To bude věnováno na podporu domova důchodců v Bystřanech na pohybový program exdase, určený pro seniory se specifickými potřebami se zaměřením na postižené Alzheimerovou chorobou či handicapované, upoutané na invalidní vozíku i jinak zdravotně postižené. Vstupenky se budou prodávat na místě, před koncertem,“ řekl místostarosta Modlan Petr Hubený a dodal: „Pokud návštěvníci budou chtít přispět i vyšší částkou, než je stanovené podporující vstupné, samozřejmě mohou a celý výtěžek z letošního Vánočního Modlanska, bude při závěrečném koncertu druhou lednovou neděli, předán do rukou paní ředitelky domova důchodců v Bystřanech.“

V teplickém muzeu vás pobaví židovské anekdoty

KDY: Sobota 25. prosince od 13 do 17 hodin

KDE: Regionální muzeum Teplice

ZA KOLIK: 30 korun



Až do 9. ledna 2022 máte možnost si na teplickém zámku prohlédnout veselou výstavu ilustrovaných židovských anekdot. Svérázné ilustrace Jiřího Šimona skvěle doplňují text tradičních židovských anekdot a zcela nepochybně vám vykouzlí úsměv na tváři. Na Štědrý den má muzeum zavřeno, 25. prosince je otevřeno od 13 do 17 hodin a 26. prosince funguje v běžné otevírací době. Vstup na výstavu stojí 30 korun.

Bílinské kino promítá českou komedii Šťastný nový rok

KDY: Sobota 25. prosince od 17 hodin

KDE: Kino Bílina

ZA KOLIK: 130 korun

Příběh dlouho očekávaného snímku Šťastný nový rok začíná tím, že Marek (Ján Koleník) požádá o ruku Hanu (Táňa Pauhofová). Následující děj se točí kolem jejich svatby u „československého“ moře v malebném Chorvatsku. Českou komedii můžete vidět v bílinském digitálním kině v sobotu 25. prosince od 17 hodin, vstupné stojí 130 korun.





​Matrix Resurrections v teplickém kině Květen

KDY: Sobota 25. prosince od 20 hodin

KDE: Kino Květen Teplice

ZA KOLIK: 135 korun



Již téměř dvacet let žije Neo (Keanu Reeves) zdánlivě poklidný život jako Thomas A. Anderson v San Franciscu. Navštěvuje terapeuta, který mu předepisuje modré pilulky. Potkává každý den Trinity (Carrie-Anne Moss), ale navzájem se nepoznávají. Jednoho dne narazí na Morphea, který mu nabídne červenou pilulku, aby znovu otevřel svou mysl Matrixu. Film Matrix Resurrections můžete vidět v sobotu 25. prosince od 20 hodin v teplickém kině Květen. Vstupné stojí 135 korun.

KDY: Kdykoliv

KDE: Teplice

ZA KOLIK: Zdarma

Pěšky na Doubravku, načerpat čerstvý vzduch

Pokud chcete načerpat čerstvý vzduch, tak si můžete vyšlápnout na teplickou Doubravku. Sice v tomto zimním počasí nebude asi vidět z vrcholu do širokého okolí, ale i tak stojí výšlap po příjezdové silnici za to.