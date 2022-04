Modelářské letiště v Suchém u Modlan zahájí v sobotu svoji další sezonu. Akce Otevírání nebe začne v 9 hodin a těšit se můžete na různé modely letadel či vrtulníků.

Těšte se na velikonoční jízdu lanovkou

KDY: Pátek 15. dubna od 9 do 16 hodin

KDE: Krupka





Město Krupka a Sport Krupka pořádají tradiční akci s názvem Velikonoční jízda lanovkou, která se bude konat v pátek 15. dubna. Lanovka na Komáří vížku bude v provozu od 9 do 16 hodin. Lanovka byla zprovozněna v roce 1952, jedná se tak o nejstarší provozovanou osobní visutou lanovou dráhu v Česku a zároveň jde o nejdelší osobní lanovku v Česku. Z vrcholu „Komárky“ je krásný pohled do širokého okolí. Vidět můžete například Teplice, České středohoří nebo vrcholky Krkonoš jako třeba Sněžku.

Velikonoce v Oseku: Pomlázky, mazance a soutěže

KDY: Sobota 16. dubna a neděle 17. dubna

KDE: Osek

Uplést pomlázku, namalovat kraslici, ozdobit perníček nebo si vyzkoušet, jak se paličkuje. To všechno si mohou vyzkoušet návštěvníci akce Velikonoce v oseckém klášteře, kterou připravilo Kulturní centrum Osek. Program je nabitý. V sobotu 16. dubna (11-15.00) vystoupí divadlo Z Bedny, které představí na nádvoří velikonoční pohádky. Připraveny budou i soutěže pro děti s Dome dětí a mládeže Osek. V neděli 17. dubna ve 13 hodin začne na nádvoří lov velikonočních vajíček, od 16 hodin si lze v oseckém kostele Nanebevzetí Panny Marie užít koncert dětí ZŠ Osek a MŠ Hrdlovská. Po celý víkend na vás čekají ukázky nejen tradičních řemesel, tvořivé dílny pro děti a ochutnávka domácích mazanců. Tradiční Velikonoce v Informačním turistickém centrum a na nádvoří Cisterciáckého kláštera Osek si užijete v sobotu a v neděli od 10 do 17 hodin.

Železniční expozice zahajuje provoz

KDY: Sobota 16. dubna od 9 do 16 hodin

KDE: Nádraží Osek

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Nádraží v Oseku ožije v sobotu 16. dubna další akcí. Přijďte se podívat od 9 do 16 hodin do železniční expozice v budově nádraží Osek město. Jde o zahájení letošní sezony a v provozu budou všechny kolejiště, děti si mohou zahrát na výpravčího či zatelefonovat telefonem na kličku. V prodeji bude pexeso, turistická nálepka a vizitka. Vstupné je dobrovolné.

Duchcovský zámek otevře své sklepy

KDY: Pondělí 18. dubna od 10 hodin

KDE: Duchcov

Již v pondělí 18. dubna se uskuteční prohlídky sklepů státního zámku Duchcov, při kterých se seznámíte se s nejstarší historií zámku/hradu, uvidíte, kde se nacházela zámecká kuchyně nebo divadlo, a samozřejmě se podíváte i do podzemních prostor, které se nachází pod hlavní budovou a barokním křídlem naproti kostelu. Prohlídky sklepů budou začínat v 10:00, 12:30 a 15:00.Termín a čas si můžete zarezervovat na tel. čísle: +420 417 835 301

Terasa Bukovice ožije svatebním festivalem, zpívat bude Artway

KDY: Sobota a neděle

KDE: Bžany na Teplicku

ZA KOLIK: 180 korun



Terasa Bukovice má před sebou 1. oficiální svatební sezónu, kterou zahájí originálním svatebním festivalem. Akce se uskuteční tuto sobotu a neděli v Bžanech na Teplicku. Slavnostní zahájení dvoudenní akce proběhne v sobotu v 11 hodin, těšte se na kuchařskou show Ladislava Pertla, přehlídku družičkových šatů, spodního prádla a svatebních šatů. Zpívat bude Thom Artway. Terasa Bukovice vznikla rekonstrukcí skleníku v areálu bývalého sadu a zahradnictví a je ideálním prostorem pro pořádání kulturních a společenských akcí všeho druhu. Vstupenky koupíte online na www.svatebnivikend.cz, jedna vyjde na 180 korun.