Elektrárna Ledvice bude svítit modře

KDY:V noci z 2. na 3. dubna

KDE: Ledvice

ZA KOLIK: Zdarma

V noci z 2. na 3. dubna se napříč celou republikou rozzáří od 18 hodin vybrané industriální, administrativní a další objekty modrou barvou, která symbolizuje mezilidskou komunikaci. Na severu Čech budou tradičně modře nasvíceny děčínské sídlo ČEZ Distribuce, Elektrárna Tušimice a Elektrárna Ledvice. Skupina ČEZ se tak již posedmé připojí k celorepublikové kampani „Česko svítí modře“, jejímž cílem je porozumět světu lidí s autismem.

Hrobem projede velikonoční jízda. Těšte se na písničky

KDY:Čtvrtek 1. dubna od 16 do 18 hodin

KDE: Hrob

ZA KOLIK: Zdarma



Dnes, tedy na Zelený čtvrtek, to bude v Hrobu žít. Do ulic města vyrazí Divadlo V Pytli se svojí Velikonoční vajíčkovou jízdou. V době od 16 do 18 hodin projedou ochotníci kolem principála Petra Stolaře trasu Křižanov, Duchcovská, Komenského, Tržní náměstí, Rybniční, Sadová, Mlýnská, Verneřice, Teplická, U radnice a Mírové náměstí. Těšit se můžete na písničky či soutěž o nej kraslici. Ta může být vytvořena libovolnou technikou a musí mít minimálně 30 cm. Snímek kraslice pošlete do 5. dubna na martin. mareska@ gmail.com. Vyhlášení proběhne 14. dubna.

Muzeum ukazuje sbírku ptačích vajec

KDY: Denně

KDE:Vstupní hala teplického zámku

ZA KOLIK: Zdarma



Před teplickým zámkem teď krásně kvetou krokusy neboli šafrány. Krokusy mají bílé, zlaté, oranžové, modré nebo fialové nálevkovité květy. Kromě krokusů můžete ve vstupní hale teplického zámku zhlédnout malou ukázku ze sbírky ptačích vajec teplického muzea. K vidění tam je až do konce dubna a zdarma.

Na romantické zřícenině Sukoslav točil Troška pohádku

KDY: Kdykolov

KDE: Kostomlaty pod Milešovkou

ZA KOLIK: Zdarma



Hrad Sukoslav, který se tyčí nad obcí Kostomlaty pod Milešovkou na Teplicku, je přístupný celoročně. Zřícenina šlechtického hradu z první poloviny 14. století se tyčí na kopci Kostomlaty nad obcí Kostomlaty pod Milešovkou, podle níž získal název. Hrad se stal součástí predikátu Kostomlatských z Vřesovic. Byl opuštěn na konci 16. století. Do dnešních dnů se z hradu dochovala vstupní brána, dvě válcové věže, přičemž ta vyšší je s ochozem. Dále můžeme spatřit obvodové zdi paláce, části parkánové hradby a dalších zdí, hradní příkop. Z východní části hradu je pěkný pohled na zalesněné kopce Českého středohoří. Dobře jsou také vidět hřebeny Krušných hor a město Teplice s Doubravkou. Zřícenina je volně přístupná, vstupné je dobrovolné, veškerý výtěžek je použit na záchranu hradu. Romantická zřícenina zaujala v minulosti například režiséra Zdeňka Trošku, který zde natočil loupežnické scény do pohádky Nejkrásnější hádanka.

KDY: Pátek 2. dubna od 10 do 18 hodin

KDE: Duchcov

ZA KOLIK: Zdarma

Na děti v Duchcově čeká Zajíčkova cesta

Kulturní centrum Duchcov pro děti připravilo velikonoční "Zajíčkovu cestu" se 14 úkoly. Trasa povede kolem duchcovského rybníku Rosputl a bude dlouhá cca 1 km. Na jejím konci na děti bude čekat malá odměna v Zajíčkově krabici. Start je v pátek 2. dubna v 10 hodin, konec akce je v 18 hodin. Určena je pro děti cca od 4 do 12 let.