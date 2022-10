Krupka má Den seniorů, zábavu si užijí starší ročníky

Kdy: Pátek 30. září od 17 hodin

Kde: MC Koloseum Krupka

Muzika, tanec a hodně zábavy, tak to je Den seniorů, který se uskuteční v Krupce v pátek 30. září od 17 hodin. Akce proběhne v MC Koloseu Krupka, vstup je zdarma.

Obchodní akademie Teplice slaví 100 let. Škola přivítá bývalé studenty

Kdy: Pátek 30. září a sobota 1. října

Kde: Obchodní akademie Teplice

Za kolik: Zdarma

Obchodní akademie Teplice oslaví v pátek 30. září a v sobotu 1. října sto let od svého založení. „V pátek večer lidi netradičně provedeme naší věží, nabídneme trochu strašidelný nebo také romantický výstup na ni, a pokud bude přát počasí, i neskutečně krásný výhled na osvětlené Teplice. Absolventy, bývalé učitele, lázeňské hosty, všechny Tepličany i další zveme zejména na sobotu 1. října, kdy bude škola otevřena pro veřejnost. Můžete si prohlédnout budovu, seznámit se s historií i současností školy, podívat se na některá z vystoupení, ať už hudebních, tanečních, nebo na módní přehlídku modelů ze 30. let minulého století. Poté vás jistě naláká jedna ze tří stylových kavárniček, kde se můžete občerstvit,“ řekla Ivana Mašková, učitelka z Obchodní akademie Teplice.



George Clooney a Julia Roberts na plátně teplického multikina

Kdy: Do 5. října od 16.10 hodin

Kde: Premiere Cinemas

Za kolik: 175 korun

Že se vzali, považují oba za svou největší životní chybu. Teď však musí společnými silami udělat vše proto, aby stejnou chybu neudělala jejich dcera. George Clooney a Julia Roberts v romantické komedii Vstupenka do ráje dokazují, že i podruhé se dá vstoupit do stejné řeky, i když je to to poslední, co byste chtěli udělat. Vidět romantickou komedii Vstupenka do ráje můžete vidět až do 5. října vždy od 16.10 hodin v teplickém multikině Premiere cinemas. Lístek přijde na 175 korun.



Modely letadel zaplní nebe v Suché

Kdy: Sobota 1. října od 10 do 16 hodin

Kde: Model park v Suché

Za kolik: Skupinové vstupné (4 osoby) za 100 korun

Model park v Suché připravil na sobotu 1. října modelářskou show s názvem Podzimní polétání s Jety. Těšit se můžete na modely letadel převážně poháněné spalovací turbínou, velké a ještě větší. Rychlé a ještě rychlejší. Komentovaný program a občerstvení bude zajištěno. Start akce je v 10 hodin.



Duchcovský viadukt se blíží, můžete běhat i fandit

Kdy: Neděle 2. října od 8.30 hodin

Kde: Duchcov

Za dobu existence běhu Viaduktu v Duchcově se zde proběhlo více jak 10 tisíc závodníků a mnozí z nich poznali, že Duchcov má nejen stopy po existenci důlní činnosti, ale řadu krásných míst, včetně zámku, který patřil Valdštejnům. „Na své si přišli i diváci, proto pořadatel AK Duchcov a město Duchcov všechny zvou na 68. ročník Duchcovského viaduktu, který se uskuteční v neděli 2. října. Prezentace bude 8.30 v kině. Závod začne v 9.30 u Reinerovy fresky přípravkou na 300 m, pak pokračují elevové 660 m, mladší žactvo 1.490 m, od 10.40 na kraji aleje běží současně starší žactvo a dorost 1.490 m, v 11 muži i ženy veteráni taky 1.490 m, nakonec v 11.30 hlavní závod žen i mužů na 8.860 m. Žactvo i dorost obdrží medaile hned v zámecké, muži a ženy ve 13 hodin před kinem. Celou dobu se o bohaté občerstvení postará Pavel Mihál. Pořadatelé se na vás těší. Diváci, přijďte fandit!,“ láká Marie Polívková z AK Duchcov.