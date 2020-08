Teplické multikino promítá film K2 vlastní cestou

KDY: Sobota 1. srpna od 14 a 16 hodin

KDE: Premiere Cinemas Teplice

ZA KOLIK: Od 179 korun

Klára Kolouchová jako první rodilá Češka zdolala před lety Mount Everest a v loni jako první Češka a teprve dvacátá žena světa vystoupala i na druhou nejvyšší horu světa – na nebezpečnou K2. Její výstup na K2 představuje nejen nebývalý sportovní výkon, ale ukazuje i příběh nezdolné vůle, touhy a úsilí dosáhnout vysněného cíle. Film K2 vlastní cestou můžete vidět až do středy v teplickém multikině od 14.00 a 16.00. Lístek stojí 179 korun.

Porotcem bude i Krampol

KDY: Sobota 1. srpna od 19.30

KDE: Zámek Duchcov

ZA KOLIK: 80 korun



V zahradě duchcovského zámku se uskuteční 23. ročník soutěže amatérských zpěváků milostné písně Růže od Casanovy. Projekt, který realizuje zájezdová scéna Praha a divadelní scéna duchcovské Divadlo M s finančním přispěním města Duchcova a sponzorů, začne v sobotu v 19.30 pod balustrádovým schodištěm zámku. V případě nepříznivého počasí se akce přesune do kina Lípa. Principálové Divadla M, manželé Petrovští, každoročně soutěž zpestřují účastí zajímavých populárních osobností, které zasedají v porotě. Letos budou o kvalitách pěvců a pěvkyň rozhodovat Jiří Krampol, Václav Upír Krejčí a Vendula Příhodová.

Osecké trhy nabídnou sýry, koření i med

KDY: Sobota 1. srpna od 8 do 16 hodin

KDE: Osek

ZA KOLIK: Zdarma



Informační turistické centrum Osek pořádá další Osecké trhy. Ty se budou konat v areálu tamního kláštera v sobotu od 8:00 do 16:00. K vidění budou dřevěné dekorace, šperky či výrobky z proutí. K mání bude i med, sýry a koření. Doprovodný program zajistí Divadlo Z bedny. Vstup je zdarma.

Galerie Zahradní dům ukazuje figurální tvorby členů Hollaru

KDY: Sobota 1. srpna od 11 hodin

KDE: Galerie Zahradní dům Teplice

ZA KOLIK: Zdarma



V teplické galerii Zahradní dům můžete až do konce srpna navštívit výstavu figurální tvorby členů spolku českých umělců grafiků Hollar s názvem Figura. Otevřeno je úterý až neděle od 11 do 17 hodin. Vstup je volný. Sdružení českých umělců grafiků Hollar patří k našim nejstarším a současně nejvýznamnějším uměleckým sdružením. Po celou dobu své existence se významně podílelo na utváření moderní české kultury.

Do Krupky přijede za dětmi oblíbený Mickey Mouse

KDY: Sobota 1. srpna od 14 hodin

KDE: Areál restaurace Na Střelnici v Krupce

ZA KOLIK: Zdarma



Areál restaurace Na Střelnici v Krupce bude v sobotu 1. srpna od 14 hodin hostiti dětskou MICKEY MOUSE PÁRTY. Bede to odpoledne plné her, tancování a zpívání se slavným myšákem. Show přivezou Jirka a Martin z FAST agency. Do Krupky s podobným programem nepojedou poprvé. Vstup je zdarma.

Na Barboře vám půjčí paddleboard i kajak

KDY: Denně

KDE: Jezero Barbora

ZA KOLIK: 150/hodina





Na vodní nádrži Barbora v Oldřichově u Duchcova si nově kromě šlapadel a lodiček můžete půjčit paddleboardy, dvojkajak či windsurfing. Půjčovnu najdete na hlavní pláži nedaleko kempu. „Půjčujeme paddleboardy pro děti i pro dospělé. K dispozici jsou plovací vesty či voděodolný vak,“ řekl Jan Kršňák. Půjčovna funguje při pěkném počasí denně od dopoledne až do večera. Zapůjčení sportovního náčiní přijde na hodinu na 150 korun. Jezero Babora je zatopený bývalý povrchový důl.

Pro svoji velmi kvalitní vodu, která je i v horkých dnech bez sinic, je vyhledávaným cílem sportovců, rekreantů a rybářů ze širokého okolí.