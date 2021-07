Kapela UDG odstartuje sérii open air koncertů na teplickém letišti

KDY: Pátek 9. července od 20 hodin

KDE: Letište Teplice

ZA KOLIK: 320 korun

Na teplickém letišti proběhne série open air koncertů. Akci odstartuje úspěšná kapela UDG, která má kořeny v Ústí nad Labem. UDG neboli Useless Demi Gods vznikli v roce 1998. Díky vítězství v v soutěži Coca Cola Popstar mohla skupina vydat své první oficiální album s názvem Ztraceni v inspiracích. Z kraje roku 2016 UDG přichází s albem, které nese název Emotikon. Singl „Atomy“ čtyřikrát po sobě suverénně zvítězil v hitparádě na TV Óčko a na kanále Youtube si jej pustilo více než milión a půl fanoušků. UDG zahrají na teplickém letišti tento pátek od 20 hodin, od 18 hodin na stejném místě vystoupí rocková kapela Jamaron. Vstupenka stojí 320 korun a koupíte ji na www.xticket.cz.

Teplice budou opět free. Na náměstí vystoupí Voxel i Blue Rocket

KDY:Sobota 10. července od 14.30 hodin

KDE: Náměstí Svobody Teplice

ZA KOLIK:



Centrum Teplic ožije hudebním festivalem Teplice Free Live 6. Start akce je v sobotu ve 14.30 hodin a těšit se můžete na kapely Melodica (14.30), Furyant (16.00), Botox (17.30), Voxel (19.00), Mr. Elastik (20.30) a Blue Rocket (22.00). Vstup na prázdninový hudební festival je zdarma.

Duo kutilů Pat a Mat pobaví Krupku. Bude se tančit, soutěži i zpívat

KDY: Neděle 11. července od 14 hodin

KDE: Krupka

ZA KOLIK: Zdarma

Kulturní zařízení města Krupka zve malé i velké fanoušky legendární kutilské dvojice Pata a Mata do MaxiClubu Koloseum, kde se v neděli 11. července od 14 hodin bude konat odpoledne plné soutěží a her. Vstup na akci je zdarma.

Štola v Mikulově funguje, nabízí exkurzi do těžby stříbrné rudy

KDY: Sobota a neděle od 10 do 18 hodin

KDE: Mikulov v Krušných horách

ZA KOLIK: Od 100 korun



Z technických důvodů je do odvolání štola v Mikulově v provozu pouze o víkendech. „V ostatních dnech se provádí pouze údržba a také se připravuje k provozu zcela nový prohlídkový okruh ve štole Milá paní,“ řekl Pavel Chaloupka z České speleologické společnosti. Prohlídková štola Lehnschafter je jedno z nejrozsáhlejších a nejstarších důlních děl ve svazích obce Mikulov. Štola se může pochlubit kromě exkurze do těžby stříbrné rudy i pohledem na živé houby. Rudy se v mikulovském rudném revíru těžily od 13. do 19. století. První novodobí nadšenci důl objevili v roce 1987 a začali s jeho odkrýváním.

KDY: Denně

KDE: Oldřichov u Duchcova

ZA KOLIK: 50/25 korun

Barbora láká na čistou vodu i šlapadla

Příjemné letní teploty lákají k vodě. Oblíbeným místem pro vodní radovánky je vodní nádrž Barbora v Oldřichově u Duchcova. Barbora je zatopený důl, voda tam je i v horkých dnech kvalitní a bez sinic. Právě proto také patří k vyhledávaným místům pro rekreační pobyty u vody. Působí zde potápěčské centrum, jsou zde restaurace, kemp, půjčovna šlapadel a paddleboardů. K jezeru se dá snadno dostat z Oldřichova, lidé mohou dojet autem, nedaleko je také vlaková stanice a zastávky autobusu. Plné vstupné na Barboru stojí 50 korun, snížené pak 25 korun. Rodinné vyjde na 70 korun.