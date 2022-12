Děti z DD Duchcov si otevřou svůj obchůdek. Výdělek z prodeje použijí na výlet Kdy: Sobota 10. prosince Kde: Albert v OC Olympia Teplice Děti z Dětského domova v Duchcově se zapojily do celorepublikového charitativního projektu Obchůdky s Albertem. Cílem akce je pomoci připravit je na vstup do reálného života a zábavnou formou nahlédnout do světa podnikání. „V průběhu celého roku malí obchodníci připravovali vánoční dekorace a drobné dárky, jejichž zakoupením je nyní můžou zákazníci podpořit. Svůj obchůdek otevřou v sobotu 10. prosince v prodejně Hypermarket Albert v OC Olympia Teplice. Výdělek děti plánují využít na společné aktivity v domově. Děti budou moci výtěžek využít k zájmovým aktivitám, budou si moci zakoupit vybavení pro volnočasové aktivity nebo zorganizovat společný výlet,“ řekla ředitelka Dětského domova Duchcov Blanka Stádníková.

Rapová kapela PSH vystoupí poprvé v Knaku

Kdy: Pátek 9. prosince od 20 hodin

Kde: Knak Teplice

Za kolik: 375 korun

Peneři strýčka Homeboye (PSH) je česká rapová skupina působící od poloviny devadesátých let 20. století. Jejími zakládajícími členy byli rapper Michal Opletal a DJ Ondřej Čihák. V této sestavě nahráli první dvě demokazety Peneřina těžká dřina a Párátka Adventní Expresní Lyrici. V 11. září 2019 vydala skupina své zatím poslední album s provokativním názvem Debut. Současní členové jsou Orion, Vladimír 518 a DJ Mike Trafik. Vidět a slyšet je můžete v teplickém klubu Knak v pátek 9. prosince od 20 hodin. Lístek stojí 375 korun, koupit leze na www.goout.net.



Výstava králíků, holubů a drůbeže bude v sobotu v Žalanech

Kdy: Sobota 10. prosince od 8 hodin

Kde: Žalany

Do kulturního sálu v Žalanech se v sobotu 10. prosince sjedou chovatelé drobného zvířectva. Koná se zde tradiční vánoční výstava králíků, holubů a drůbeže. Podle pořadatelů by v klecích mělo být k vidění 100 kusů králíků, podobný počet holubů a také 50 kusů drůbeže. Výstava je nejen hodnotitelská, ale také prodejní. Pro veřejnost je přístupná v sobotu od 8 do 12 hodin. Akci pořádá místní chovatelský spolek.



Krampusáci projdou Duchcovem, bát se budou děti i dospěláci

Kdy: Sobota 10. prosince od 17 hodin

Kde: Duchcov

Za kolik: Zdarma

Po delší pauze projdou Duchcovem děsiví čerti a krampusáci. Svou strašidelnou show zahájí v Masarykově ulici před Kulturním centrem, následně půjdou pekelným koridorem na náměstí Republiky. Krampusáků bude celkem 20. Akce se uskuteční v sobotu 10. prosince od 17 hodin. Vstupné je zdarma.

Teplické gymnázium se otevře lidem. Navštívit lze i skleník

Kdy: Sobota 10. prosince od 9 do 12 hodin

Kde: Gymnázium Teplice

Za kolik: Zdarma

V sobotu 10. prosince od 9 do 12 hodin proběhne den otevřených dveří Gymnázia Teplice. „Zváni jsou všichni zájemci o studium, jejich rodiče, ale také naši absolventi či kdokoliv z řad veřejnosti, kdo má zájem podívat se, jak to na naší škole vypadá a jak to funguje,“ říká ředitel Gymnázia Teplice Zdeněk Bergman. Prohlédnout si můžete školní knihovnu či skleník. Otevřena bude i Beuronská kaple. Vstup je zdarma.

Slet andělů pobaví lidi v centru Teplic

Kdy: Sobota 10. prosince od 16 hodin

Kde: OC Galerie Teplice

Za kolik: Zdarma

V sobotu 10. prosince proběhne před OC Galerie Teplice velkolepá vánoční show. Těšte se na slet andělů, divadelní představení v podání Divadla V Pytli Petra Stolaře, živou hudbu, soutěže a ohňostroj. Součástí akce budou i adventní trhy, kde si můžete užít voňavý trdelník, vánoční svařák, langoše, klobásy a další občerstvení anebo nakoupit jmelí, adventní věnce, produkty z ovčí vlny, vánoční dekorace a ruční výrobky ze dřeva.