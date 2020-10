Planetárium ukáže dětem hvězdnou oblohu

KDY: Neděle 11. října od 14 a 16 hodin

KDE: Planetárium Teplice

ZA KOLIK: 20-40 korun

Planetárium Teplice láká na sérii tří filmových pohádek, ve kterých se návštěvníci setkají se zvídavým popletou Rákosníčkem. S ním se děti vydají až na oblohu, kde bude potkávat různá souhvězdí a hvězdy. Po pohádkách se příchozí seznámí s hvězdnou oblohou. Akce proběhne tuto neděli od 14 a 16 hodin. Plné vstupné 40 korun, snížené pak 20 korun.

Duchcovské kino promítá romantický fenomén After

KDY: Pátek 9. října od 19 hodin

KDE: Kino Lípa Duchcov

ZA KOLIK: 120 korun



Romantický fenomén After přichází s druhým dílem své filmové série, který vešel do kin pod názvem After: Přiznání. Filmy After vznikají podle stejnojmenné knižní série bestsellerů Anny Todd. Druhý díl amerického filmu můžete vidět v pátek od 19 hodin v duchcovském kině Lípa. Lístek přijde na 120 korun.

Malíř Jurka vystavuje v duchcovském „íčku“

KDY: Do 27. října

KDE: Městské informační centrum Duchcov

ZA KOLIK: Zdarma



Kristian Jurka je malíř, jehož výstava právě probíhá v duchcovském informačním centru. Výstavu Jen tak cestou můžete navštívit až do 27. října. Íčko má otevřeno pondělí až pátek od 8.30 do 17.00. Vstupné se neplatí. Jurka studoval střední školu v Děčíně a univerzitu v Ústí.

Výstava v Bílině ukazuje život vlků

KDY: Do 31. října

KDE: Městská knihovna Bílina

ZA KOLIK: Zdarma



S Krušnoholkou za vlky, tak se jmenuje nová tematická výstava, kterou nabízí Městská knihovna v Bílině.Fotografie a texty výstavy představí život a historii vlků, jejich návrat do české krajiny, výstava dokumentuje také práci takzvaných vlčích stopařů na česko-německé hranici. Výstava potrvá v bílinské knihovně až do konce října. Vstup je volný.

KDY: Do 30. listopadu

KDE: Beuronská kaple GT

ZA KOLIK: Plné vstupné 40, snížené 20 korun

Gymnázium vystavuje díla absolventů

Gymnázium Teplice slaví 75 let své existence. Jednou z významných akcí k tomuto výročí je výstava prací absolventů - výtvarníků.Svá díla GT poskytlo 14 výtvarně aktivních absolventů. Pro veřejnost bude výstava otevřená každou sobotu od 13 do 17 hodin až do konce listopadu.Vstup je z Alejní ulice - rovnou do Beuronské kaple.