Pivní rynek bude o víkendu

Kdy: Pátek 9. září a sobota 10. září

Kde: Zámecké náměstí Teplice

Za kolik: Zdarma

Sedmý ročník přehlídky minipivovarů a rodinných pivovarů Teplický pivní rynek vypukne na Zámeckém náměstí v Teplicích v pátek 9. září. Po dva dny budete moci ochutnávat produkci z přibližně dvacítky pozvaných pivovarů. Atmosféru festivalu doplní hudba, v sobotu zahraje například Švihadlo, Petr Kadlček Band nebo Hlahol. „Bude to den plný zábavy, dobré muziky a ochutnávání lahodného piva. Každý pivovar bude nabízet piva vlastní výroby, světlý ležák, polotmavá a tmavá piva, ochucená piva, apod.,“ informovala Martina Valterová z pořádajícího teplického Pivovaru Monopol.

Proboštov zve na víkendové slavnosti

Kdy: Sobota 10. září od 13 hodin

Kde: Proboštov

Za kolik: Zdarma

Tuto sobotu se budou konat slavnosti v Proboštově. Hlavní dění bude u rybníku v rekreačním areálu Pohodlíčko. Tam budou kolotoče a další atrakce. Slavnosti obce začnou vztyčením vlajky ve 13.30 hodin. Na pódiu se vystřídá celá řadu hudebníků. Pořadatelé nachystali také doprovodný program. Stánkový prodej, občerstvení, atrakce, ukázky dovedností a techniky dobrovolných hasičů. Ve 13 hodin odstartuje spanilá jízda automobilových veteránů na trase Proboštov Přítkov Dubí Novosedlice Proboštov, k vidění pak budou ještě v čase 13.30 16.00 na parkovišti u pošty.



V Bílce pod Milešovkou bude v sobotu první VinoHraní

Kdy: Sobota 10. září od 11 hodin

Kde: Bílka pod Milešovkou

VinoHraní víno pro dospělé a hry pro děti, to je pestrobarevný podzim v Bílce pod Milešovkou. První VinoHraní proběhne v sobotu 10. září od 11 hodin v novém prostoru Svobodný dvůr a na návsi u Kaple sv. Václava. Na děti čekají různé soutěže, připravena bude tombola o zajímavé ceny a k mání budou vína z blízka i daleka. Kdo bude chtít, tak si můžete udělat výšlap na Milešovku.

V Duchcově uvidíte živé mloky

Kdy: Do 23. září

Kde: Muzeum Duchcov

Za kolik: 30 korun

V duchcovském muzeu budete moci navštívit výstavu živých ocasatých obojživelníků. Mloci budou v Poppelově síni k vidění od 9. do 23. září, otevřeno je denně od 9 do 17 hodin. Plné vstupné stojí 30 korun. V sobotu 10. září proběhne v muzeu 9. mlokařské setkání, kde budou přednášky o obojživelnících a v plánu je i exkurze v okolí Duchcova a Oseku.



Krupka láká na Mariánské slavnosti. Těšte se na Koláře

Kdy: Sobota 10. září a neděle 11. září

Kde: Krupka

Za kolik: Zdarma

Krupka láká na Mariánské poutní slavnosti, které se uskuteční v sobotu 10. září a v neděli 11. září v parku H. Linderové, v MC Koloseu Krupka a na Mariánském náměstí. Návštěvníky čeká bohatý hudební a zábavný program. Těšit se můžete na hlavní scéně na Mariánském náměstí v sobotu třeba na kapely Pontiac (16.00), 05 a Radeček (18.00) a populárního zpěváka Petra Koláře. Vstup je zdarma.

V Modlanech uslyšíte motorové pily

Kdy: Sobota 10. září od 13 hodin

Kde: Areál SK Baník Modlany

Za kolik: Zdarma

V sobotu 10. září od 13 hodin nachystaly Modlany "nultý" ročník Modlanské řezby. Na akci v areálu SK Baník Modlany se představí čtyři umělečtí řezbáři motorovou pilou a před zraky návštěvníků vytvoří například lavičku se symboly medvědí hlavy, sovy a orla. Výtvory zvelebí Modlany. Od 16:00 proběhne takzvaný Speed Carving, kdy sochaři musí do hodiny vytvořit sochu. V 17:30 je v plánu dražba a od 18:30 bude u ohně hrát kapela.