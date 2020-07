Křováková zazpívá na Teplice free Live

KDY: Sobota 11. července od 16 hodin

KDE: Náměstí Svobody v Teplicích

ZA KOLIK: Zdarma

Zpěvačka Sabina Křováková, kapela Big S či Pavel Callta vystoupí na hudebním multižánrovém festivalu Teplice free LIVE, který se odehraje v sobotu 11. července 2020 od 16:00 do 23:00 na teplickém náměstí Svobody. Chybět nebudou stánky s občerstvením i oddychový koutek pro děti. Vstupné je zdarma.

Knak na Doubravce. Hrát bude Krucipüsk

KDY: Sobota 11. července od 16 hodin

KDE: Hrad Doubravka v Teplicích

ZA KOLIK: 490 korun



Přijďte si užít jeden z prvních open air koncertů v rámci Knaku na Doubravce a to koncert rovnou čtyř skvělých kapel:

The Wild Roots, Blue Rocket, Doctor Victor a Krucipüsk.

Já Giacomo Casanova

KDY: Denně od 9 do 17 hodin

KDE: Duchcov

ZA KOLIK: 20-30 korun





Já Giacomo Casanova. Tak se jmenuje nová výstava duchcovského muzea, kterou můžete vidět v prostorách bývalého informačního centra. Cílem nové expozice je přiblížit návštěvníkům popularizační formou mnohovrstevný rozměr života a činnosti Giacoma Casanovy, který bývá často zcela mylně redukován pouze na jeho milostná dobrodružství.





Adventure minigolf Osek funguje denně

KDY: Denně od 10 do 19.30 hodin

KDE: Osek

ZA KOLIK: 40-60 korun





Devítijamkové hřiště na minigolf v Oseku bylo vybudováno v roce 2018. Jde o specifický druh minigolfu tzv. adventure (dobrodružný). Nově stojí lístek 60 korun (dříve 90 korun) pro dospělého a 40 korun (dříve 60 korun) pro děti, studenty do 26 let a důchodce. Akce platí do 2. září. Vstupné na minigolf se platí na pokladně 3D bludiště. Přes prázdniny je minigolf otevřen od 10 do 19.30 hodin.