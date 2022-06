Po dvou letech mlčení se letos duchcovské Casanovské slavnosti opět ozvou. A to již pošestadvacáté. A na co můžete v pátek 10. a v sobotu 11. června těšit? Kulturní centrum připravilo bohatý hudební i doprovodný program. V pátek zahrají Yo Yo Band či O5 a Radeček. V sobotu bude jednou z hvězd Janek Ledecký na pódiu v zámecké zahradě. Bude několik scén v areálu zámku. Na nádvoří vyroste staročeský jarmark. Slavnostní zahájení tradičně otevře příjezd Casanovy v kočáře. „Největší zájem předpokládám o kapelu O5 a Radeček, písničkáře Thoma Artwaye nebo Janka Ledeckého. Já se nejvíc těším na Balage Band feat. Tereza, ale věřím, že si každý v programu najde to své,“ řekl vedoucí Kulturního centra Bohumil Vitásek. Slavnosti jsou zdarma a řidiči si musí dát pozor na dopravní omezení.

Teplická konzervatoř oslaví 50 let koncertem a prohlídkami

KDY: Sobota 11. června od 9 hodin

KDE: Budova školy a DK Teplice

ZA KOLIK: Akce ve škole zdarma, galakoncert v DK Teplice za 200 korun



Konzervatoř v Teplicích slaví 50 let. Oslava (odloženého) padesátého výročí založení školy se uskuteční v sobotu 11. června od 9 hodin v prostorách školy (Českobratrská 15). Těšte se na prohlídku prostor školy, promítání školních filmů, hudební program na školním dvoře i v sále K, galakoncert v DK Teplice (17.00), mejdan na terase Krušnohorského divadla či na jízdu vláčkem.

Teplická Mastná huba se chystá na burgerový maraton u Olympie

KDY: Pátek až neděle

KDE: U OC Olympia Teplice

ZA KOLIK: Zdarma

Další ročník festivalu šťavnatých burgerů je tu. Od pátku 10. do neděle 12. června to Olympia Teplice rozpálí s těmi nejlepšími burgrárnami z celé ČR. Burger Strett Festival se letos koná v rámci 20. narozenin obchodního centra Olympia. To jako zpestření pro děti připravuje doprovodný program V sobotu a v neděli pro ně bude u nákupního centra skákací hrad, malování na obličej a dětské dílničky. Burger Strett Festival se vždy těší vysoké návštěvnosti. Lidé ochutnávají různá masa, v různých přípravách. Hodnotí se nejlepší podle chuti. Teplice budou mít na festivalu svá želízka v ohni, například v podobě restaurace U Mastné huby.

Do Žalan míří veteráni, pojede se spanilá jízda

KDY: Sobota 11. června

KDE: Žalany

ZA KOLIK: Zdarma



Prostor u bývalého statku JZD v Žalanech obsadí v sobotu 11. června veteráni. Místní automobilový nadšenec Milan Vobruba pořádá sraz. Kromě aut by měly být k vidění motocykly, od Pionýra, přes různé Babety až po skútry. Start spanilé jízdy po okolních silnicích bude v 11.30 hodin. Po dobu, než se auta vrátí zpět, co se plánuje na 14. hodinu, bude v areálu bývalého JZD doprovodný program. Okružní jízda má trasu přibližně 45 kilometrů. Auta projedou silnice dvou okresů. Kromě teplického zamíří na Ústecko. Trasa: Žalany, Lelov, Bořislav, Vrahožily, Rtyně nad Bílinou, Brozánky, Řehlovice, Trmice, Chabařovice, Roudníky, Modlany, Staré Srbice, Drahkov, Kvítkov, Suché, Nechvalice, Kozlíky, Velvěty, Rtyně nad Bílinou, Žalany.

Galerie bude patřit růžovému vínu

KDY: Sobota 11. června od 14 do 21 hodin

KDE: OC Galerie Teplice

ZA KOLIK: 250 korun

Pro všechny milovníky letních růžových vín, klaretů a šumivých i perlivých vín máme dobré zprávy. V dubnu 2022 se konaly dvě velké soutěže vín a ta nejlépe hodnocená máte příležitost ochutnat na největší degustaci frizzante a růžových vín v České republice, která se koná v Galerii Teplice v sobotu 11. června od 14.00 do 21.00 hodin. Do jarního hodnocení Krále vín České republiky se přihlásilo 67 českých a moravských vinařů, kteří nominovali 49 šumivých vín a rekordních 86 perlivých vín (frizzante). Vítězem kategorie perlivých vín se stalo víno Cabernet Moravia rosé, frizzante, perlivé víno, 2021 RÉVA RAKVICE. To i mnoho dalších budete mít příležitost ochutnat na největší degustaci frizzante a růžových vín v České republice s názvem Den v růžovém. Základní vstupné stojí 250 korun, lístky lze koupit na webu OC Galerie.

Dubský kostel ukáže varhany a krypty

KDY: Pátek 10. června od 18 hodin

KDE: Kostel Panny Marie v Dubí

ZA KOLIK: Zdarma



I v Dubí proběhne Noc kostelů. V kostele Panny Marie odstartuje akce v pátek v 18 hodin duchovním slovem a od 18.10 zahraje Antikvartet Dušana Vančury a Jana Matěje Raka. Od 19.30 hodin se těšte na komentovamé prohlídky o historii kostela, ukazovat se budou krypty a varhany. V plánu je i výstava bohoslužebných rouch. Od 20 hodin proběhne varhanní variace v podání Jiřího Kuchválka. Vstupné je zdarma.