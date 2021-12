Vysoko nad jedním strašidelným údolím, na jednom strašidelném vršku se tyčí ten nejpodivnější dům, jaký si jen dovedete představit! Všichni mu říkají: „Strašidelný zámek“. Povídá se, že na zámku bydlí strašidla a vyděsí každého, kdo by rušil jejich klid. Muzikálovou pohádku pro děti Ať žijí strašidla Metropolitního divadla Praha můžete vidět tuto neděli v Krušnohorském divadle v Teplicích od 10.00. Lístek stojí od 100 do 150 Kč.

U OC Olympia se bruslí denně

KDY: Denně od 8.30 do 21 hodin

KDE: U OC Olympia Teplice

ZA KOLIK: 60 korun



Ice aréna u teplického OC Olympia funguje denně od 8.30 do 21 hodin, vstupné přijde na 60 korun. Děti do 5 let neplatí. K dispozici bude půjčovna bruslí a šatna.

Pavel Houfek a Káča Rousová zahrají v bílinském kostele

KDY: Neděle 12. prosince od 16 hodin

KDE: Kostel sv. Petra a Pavla v Bílině

ZA KOLIK: 20 korun

V neděli 12. prosince v 16:00 hodin proběhne adventní koncert Pavla a Kaci v bílinském kostele sv. Petra a Pavla. Vstupné přijde na 20 korun a výtěžek ze vstupného bude použit na opravu tamních varhan.

Stropník nabízí krásný výhled na České středohoří

KDY: Kdykoliv

KDE: Osek

ZA KOLIK: Zdarma



Stropník je hora ve východní části Krušných hor v Loučenské hornatině vypínající se nad městem Osek do výšky 856 m n. m. Z vrcholu je rozhled na Krušné hory či jezero Barbora.

KDY: Neděle 12. prosince a úterý 14. prosince

KDE: Teplice





Teplická konzervatoř pořádá tradiční vánoční koncerty

Teplická konzervatoř pořádá tradiční vánoční koncerty, které se ve spolupráci s Domem kultury Teplice konají v neděli 12. prosince od 19:00 hodin v teplickém kostele sv. Jana Křtitele a v úterý 14. prosince od 19:00 hodin v Koncertním sále Domu kultury Teplice. Na obou koncertech zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, na koncertě 14.12. také díla M. A. Charpentiera, G. B. Lullyho, J. S. Bacha a G. F. Händela.

KDY: Neděle 12. prosince od 16 hodin

KDE: Modlany

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

III. Adventní koncert bude patřit Modlanské rolničce

III. Adventní koncert proběhne v neděli 12. prosince od 16 hodin. V kostele sv. Apolináře v Modlanech vystoupí děti z místní mateřské školy Modlanská rolnička, kteří si pozvali své kamarády z MŠ Jeníkov a teplického Pramínku. Přijďte se potěšit roztomilým vystoupením našich nejmenších. Vstzpné je doborovolné, výtěžek půjde na terapii exdase. Ta je určena pro postižené alzheimerovou nemocí v DD Bystřany.