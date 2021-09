Letiště Teplice bude žít v pátek koncertem skupiny Tata Bojs

KDY:Pátek 10. září od 18 hodin

KDE: Letište Teplice

ZA KOLIK: 490 korun

Letiště Teplice bude žít v pátek koncertem skupiny Tata Bojs, těšit se můžete i na kapelu Favorite Obsession. Tata Bojs je pražská alternativní hudební skupina, vznikla v roce 1988. Své první album natočila skupina na jaře roku 1992, ale nikdo ho nevydal. V roce 1994 ve studiu Jámor zhudebnili čtyři říkanky Josefa Lady.

Tata bojs obdrželi v roce 2004 čtyři Anděly. V roce 2017 vydala skupina album se záznamem koncertu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Start akce ve v 18 hodin, lístek stojí 490 korun. Koupit lze na www.smsticket.cz.

Teplický pivní rynek nabídne pivo i hudbu

KDY: Pátek a sobota

KDE: Zámecké náměstí Teplice





Pivovar Monopol pořádá o tomto víkendu 6. ročník Teplického pivního rynku. Na Zámeckém náměstí v Teplicích se v pátek od 16.00 do 23.00 a v sobotu od 10 do 23 hodin představí přes deset pivovarů jako třeba Hotel Na Rychtě, Ossegg, Falkenštejn, Kocour, Nomád či Nachmelená opice. V rámci hudebního programu vystoupí třeba Bonifanti, Hlahol, Doubravanka či Big Band teplické konzervatoře. Těšit se můžete i na soutěž v pojídání knedlíků, tuplák na EX.

V Modlanech otevřou novu hasičskou zbrojnici

KDY: Sobota 11. září od 14 hodin

KDE: Modlany

ZA KOLIK: Zdarma

Již v sobotu od 14:00 hodin proběhne slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice v Modlanech.

K vidění bude i chlouba modlanského hasičského sboru a to Praga RN_AS 16.

Proboštov čekají o víkendu už 20. slavnosti obce

KDY: Sobota 11. září od 13.30 hodin

KDE: Proboštov

ZA KOLIK: Zdarma



Laura a její tygři, Petr Kalandra Memory Band nebo třeba bubenická show. I to je v programu slavností v Proboštově, které se budou konat v sobotu 11. září od 13.30 hodin. Hlavní program proběhne v areálu Pohodlíčko. Jde už o 20. ročník. Tradice začala v roce 2001 u příležitosti udělení znaku a vlajky obci. Od té doby se tato událost každoročně opakuje a začíná vztyčením vlajky před budovou radnice. Hudební blok zahájí v 15.00 proboštovský „kovboj“ Frank Zapal se svým Bandem.

KDY:Sobota 11. září od 13 hodin

KDE: Městské sportoviště Osek

ZA KOLIK: Zdarma

Osek zažije soutěž strongmanů

V sobotu 11. září se uskuteční v městském sportovišti Osek amatérská (nikoliv začátečnická) soutěž strongmanů. V plánu jsou disciplíny: Log Lift 120 kg / 1min, Car Deadlift / 1min, Tire Flip 450kg max otočení / 1min, Farmers Walk 130 kg / 40 metru , Loading Race 3 břemena / 1min

Závod pořádá FrýTajm Osek ve spolupráci s profesionálním strongmanem Michalem Tichým a jeho týmem. Závod zastřešuje Česká národní federace strongman. Děti se mohou těšit na skákací hrad a připravené jsou opět i divácké soutěže o vstupenky na 3D bludiště v korunách stromů, Adventure minigolf a také o poukázky na tetování.

KDY: Sobota a neděle

KDE: Krupka





Mariánské poutní slavnosti v Krupce

Město Krupka pořádá o tomto víkendu tradiční Mariánské poutní slavnosti. Ty se konají v centru a v parku Herty Lindnerové v sobotu 11. září a v neděli 12. září. Na programu je vystoupení hudebních skupin, šermířů, kejklířů i tanečníků, prodejní trhy, soutěže a hry pro děti.