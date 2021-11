Výstava kreslených židovských anekdot vás pobaví

KDY:Do 28. listopadu

KDE: III. výstavní místnost teplického zámku

ZA KOLIK: 30 korun

V Regionálním muzeu v Teplicích můžete navštívit výstavu kreslených židovských anekdot. Autorem je teplický rodák Jiří Šimon. Výstava je součástí festivalu Teplický cimes, který pořádá spolek Ulpan. Program festivalu lze najít na www.teplicky-cimes.cz. Výstavu můžete v muzeu navštívit až do 28. listopadu, plné vstupné stojí 30 korun.

Teplické multikino promítne novou komedii Přání Ježíškovi

KDY: Čtvrtek až středa

KDE: Premiere Cinemas Teplice

ZA KOLIK: 179 korun



Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme, jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou. Samozřejmě nechybí i ta správná dávka nefalšované romantiky a sentimentu. Ve filmu Přání Ježíškovi se ukázkově rozkmotřená rodina znovu a znovu snaží usmířit. Dva osamělí lidé, kteří už rezignovali na štěstí a hledání toho pravého, možná dostanou ještě jednu šanci. V české komedii hraje třeba Richard Krajčo či Eva Holubová. Vidět je můžete na plátně teplického multikina od čtvrtka do středy v 14:00, 16:10, 18:30, 20:40. Lístek stojí 179 korun.

Teplickou Hvjezdou budou znít hity Guns and Roses

KDY: Sobota 13. listopadu od 20 hodin

KDE: Klub Hvjzeda v Teplicích

ZA KOLIK: 250 korun

Teplický klub Hvjezda zažije tuto sobotu od 20 hodin koncert skupiny Guns and Roses Tribute Slovakia. Ta přijede až z Bratislavy a nabídne dvouhodinový program, který se skládá se z největších hitů Guns and Roses. „Celý rockový večer ještě doplní teplická kapela Hard Colony, která při této příležitosti pokřtí CD Démonkracie. Tento minikřest provede bubeník Kabátů „Hurvajs“ a je určený hlavně pro fanoušky, kteří neměli možnost zúčastnit se hlavního křtu v plzeňské Šeříkovce,“ říká za organizátory Martin Máca Uhrik. Vstupné přijde na 250 korun.

Svět Karla Havlíčka Borovského v duchcovské knihovně

KDY: Do 21. prosince

KDE: Městská knihovna Duchcov

ZA KOLIK:

Na schodech v Městské knihovně Duchcov Bílinská 12 můžete až do konce roku vidět výstavu Směle kupředu! Svět Karla Havlíčka u příležitosti výročí 200 let narození Karla Havlíčka Borovského, novináře ostrého pera, básníka, spisovatele, kritika, politika, přemýšlivého a odvážného vlastence. Návštěvníci zde mohou zhlédnout knihy a materiály o životě a díle KHB s nevšední obrazovou dokumentací této významné osobnosti české historie. Výstava byla zapůjčena Maticí českou při Národním muzeu v Praze. Vstup je zdarma, otevírací doba se shoduje s provozní dobou Městské knihovny Duchcov.

V teplickém Jazz clubu vystoupí kapela Los Quemados

KDY: Pátek 12. listopadu od 20 hodin

KDE: Jazz club Teplice

ZA KOLIK: 150 korun

Kapela hrající fusion, tedy peprnou směs jazzu s prvky funky, latiny, afro hudby, bopu. Los Quemados mají ve svém repertoáru převážně vlastní skladby, pozorní posluchači však mohou zaslechnout i převzaté kompozice spřízněných autorů… Instrumentální zdatnost, energie a celková sehranost kapely je nespornou devizou tohoto uskupení. (Jakub Doležal – saxofon, Jan Bálek – klávesy, Filip Spálený – baskytara, Ondřej Pomajsl – bicí) Slyšet a vidět tuto formaci můžete v pátek od 20 hodin v teplickém Jazz clubu, vstupné přijde na 150 korun.

Peníze z přehlídky Moravcové pomůžou malé Majdalence

KDY: Pátek 12. listopadu od 19 hodin

KDE: Kavárna Krušnohorského divadla v Teplicích





„Oslovila mě maminka malé Majdalenky zda bych jim byla ochotná pomoci sehnat peníze na léčbu pro Majdalenku , které byla v květnu zjištěna nemoc spinální muskulárni atrofie II. typu. Majdalence ihned po zjištění této nemoci byla zajištěna pojišťovnou genetická léčba, která jí naštěstí zabrala, ale nyní je zapotřebí čtyřikrát v roce rehabilitovat, přičemž jedna rehabilitace stojí 70 000 korun. Přehlídku jsem původně tento rok dělat nechtěla, protože covidové období je hrozné na pořádání akcí. Nicméně jsem se pokusila oslovit pár svých stálých partnerů a oni se mnou do toho jdou. Uděláme módní přehlídku na kavárně teplického Krušnohorského divadla, kde není zapotřebí sehnat až tolik financí na uspořádání celé akce. Celý výtěžek ze vstupenek a s tomboly věnujeme malé Majdalence, které je teprve 17 měsíců,“ řekla Naďa Moravcová. Start přehlídky je v pátek 12. listopadu od 19 hodin.