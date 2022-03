Pakliže máte rádi country muziku, tak byste neměli v sobotu chybět v Bílině. V tamním kulturním domě Fontána zahrají od 20 hodin Desperádi. V rámci večera proběhne i ukázka a výuka country tanců Mix Dance Krupka. Lístek v předprodeji na www.kcbilina.cz přijde na 100 korun, na místě pak zaplatíte 150 Kč.

Galerii bude plná čokolády. Těšte se na čokokebab a wafle

KDY: Pátek až neděle

KDE: OC Galerie Teplice

ZA KOLIK: Zdarma



Obchodní centrum Galerie Teplice bude hostit Čokoládový festival. Těšit se můžete na čokoládu na všechny způsoby. Pralinky, dortíky, palačinky, wafle, čokokebab, čokofontána, čokoládová vína, čoko workshop pro děti či výstavu o historii čokolády. Akce se uskuteční v pátek od 14 do 18 hodin, v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin. Vstupné na čokofestival je zdarma.

Neřež a Poslední šance Míry Ošance zahrají v Knaku

KDY: Pátek 11. března od 20 hodin

KDE: Knak Teplice

ZA KOLIK: 249 korun

Skupina Neřež vznikla jako pokračování Kapely Jaromíra Nohavici v roce 1998. V první sestavě figurovali houslistka Vladislava Hořovská, bubeník David Uher, saxofonistka Martina Fialová, hráč na trombon a klávesy Filip Jelínek, kytarista Miroslav Chyška a především Vít Sázavský se Zdeňkem Vřešťálem, kteří jako jediní figurují i v dnešní sestavě Neřež. Vystoupení Neřež a formace Poslední šance Míry Ošance můžete vidět v teplickém Knaku zítra od 20 hodin. Lístek na www.smsticket.cz stojí 249 korun.

Ples sportovců se vrací. Těšte se na Mane, Voice a cimbálovku

KDY: Sobota 12. března od 19.30 hodin

KDE: Krušnohorské divadlo Teplice

ZA KOLIK: 300 korun



7. ročník již tradičního Společenského plesu sportovců v Krušnohorském divadle v Teplicích je prvním plesem po dvouleté přestávce díky covidu, který se v divadle koná. „I přes nepříznivý stav současné situace se podařilo tuto akci po dvou letech uskutečnit v plném rozsahu, kde bude hrát taneční hudba skupiny Mane na malém sále, něco rockovějšího od skupiny Voice v kavárně a v pivnici opět bude hrát Vrábelova cimbálová muzika z Moravy. Nebude chybět ani předtančení na malém sále i kavárně a taktéž večerní show. Po tři roky připravovaná tombola je plná malých i velkých cen a ve finálovém losování čekají výherce opravdu hodnotné ceny. Nedílnou součástí plesu je i fotokoutek, kde si můžete pořídit památeční foto s vybraným pozadím ať v decentním pojetí, či s vtipnými doplňky. Ples sportovců se uskuteční v sobotu 12. března od 19.30 hodin. Lístek stojí 300 korun,“ řekl za organizátory Martin Richter.

KDY: Do 24. dubna

KDE: Regionální muzeum Teplice

ZA KOLIK: 30 korun

Herec a fotograf Čermák ukazuje své snímky v teplickém muzeu

„Žena není krásná, krása je žena.“ Glosa pochází z esejů filosofa Ladislava Klímy a je klíčová pro pochopení a otevření imaginárního prostoru, ve kterém se pohybují ženy fotografa Hynka Čermáka. Populárního herce Čermáka můžete znát třeba z krimiseriálu Rapl či z filmu Národní třída. Expozice v jízdárně teplického zámku představuje především výběr z volné fotografické řady nazvané autorem U pře rodu. Výstava potrvá do 24. dubna. K vidění je úterý až pátek od 12 do 17 a o víkendu od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Plné vstupné přijde 30 korun.