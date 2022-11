Donutil s pořadem Na kus řeči pobaví teplické divadlo Kdy: Sobota 12. listopadu od 19 hodin Kde: Krušnohorské divadlo Teplice Za kolik: 450 korun Populární herec a bavič Miroslav Donutil přiveze do Teplic oblíbený pořad Na kus řeč, který bude obohacen o nové scénky. Miroslav Donutil je jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších českých herců, komiků a vypravěčů. Za jeho talent jistě mohou i rodinné geny. Jeho rodiče byli ochotníky a dědeček byl vynikajícím a nadšeným vypravěčem. V divadle hrál již za studií, konkrétně v divadle Husa na provázku. V roce 1990 se stal členem činohry souboru pražského Národního divadla. Talk show Na kus řeči… je vyprávění zážitků a příběhů z jeho bohatého života a života jeho přátel. Program se skládá z nových humorných příběhů, tak se máte na co těšit. Představení Na kus řeči můžete vidět v sobotu 12. listopadu od 19 hodin v teplickém divadle.

Vítkovo kvarteto a Veteráni studené války zahrají na Hvejzdě

Kdy: Sobota 12. listopadu od 20 hodin

Kde: Teplický klub Hvjezda

Za kolik: 300 korun

'Teplický klub Hvjezda připravil na sobotu 12. listopadu od 20 hodin koncert legendárních kapel Vítkovo kvarteto a Veteráni studené války. „Návštěvníky čekají dvě hodiny poctivého bigbítu, který bude za mikrofonem dirigovat jedinečným způsobem frontmen Jiří Růžek. Obě kapely mají za sebou mnohaleté koncertní putování po České i Československé republice. Je na co se těšit,“ říká Martin „Máca“ Uhrik z teplického klubu Hvjezda. Lístek přijde na 300 korun.



Ve foyer muzea lze obdivovat obrázky seniorů z DD Bystřany

Kdy: Do 30. listopadu

Kde: Teplický zámek

Za kolik: Zdarma

Ve vstupní hale teplického zámku již několik dní můžete zdarma obdivovat něžné obrázky klientů Domova důchodců Bystřany. Díla vznikla během kurzů malby pastelem pod vedením renomovaného výtvarníka Pavla Lakomého a s podporou Darji Krupové, geriopracovnice bystřanského domova důchodců. Z obrázků je vidět, že klienti, kteří navštěvovali tyto kurzy, byli z tvorby nadšení. Foyer teplického zámku je otevřené denně od 8 do 17 hodin a výstava zde potrvá až do konce listopadu letošního roku.



Dubská porcelánka láká na trhy, těšte se na cibulák i bílé zboží

Kdy: Pátek 11. listopadu a sobota 12. listopadu

Kde: Dubí

Kdo má rád porcelán, tak by neměl chybět na vánočních trzích v Dubí. Porcelánové trhy se v areálu společnosti Český porcelán uskuteční v pátek 11. listopadu od 9 do 15 hodin a v sobotu 12. listopadu od 9 do 14 hodin. „V nabídce bude jak tradiční cibulák, bílé a dekorované zboží, tak sortiment Praha Eco, Praha Blue a vánoční sortiment. Každý návštěvník získá dárek za nákup nad 500 korun, a to misku s dekorem slaměnka,“ řekla Kristýna Kroupová ze společnosti Český porcelán. Zaparkovat půjde naproti podnikové prodejně Českého porcelánu.

Zabrušany budou svítit, čeká je totiž lampiónový průvod

Kdy: Pátek 11. listopadu od 16.30 hodin

Kde: Zabrušany

V pátek 11. listopadu se Zabrušany rozzáří. Od 16.30 hodin tam totiž projde lampiónový průvod, který pořádá místní ZŠ a MŠ. Sraz dětí s rodiči je před školou, průvod půjde trasou podle světelného označení. Konec trasy je u Heřmanu v Zabrušanech.

Dubský Modrodům láká na výstavu Perličkové vánoční ozdoby z Poniklé

Kdy: Do 28. ledna 2023

Kde: Dům porcelánu s modrou krví v Dubí

Za kolik: Zdarma

V Domě porcelánu s modrou krví v Tovární ulici v Dubí můžete navštívit až do 28. ledna 2023 výstavu Perličkové vánoční ozdoby z Poniklé. Výstava představuje vánoční ozdoby rodinné firmy Rautis, a.s. z Poniklé. Ta se zabývá produkcí tradičních ozdob ze skleněných perliček, jejichž výroba se na Jablonecku a v Krkonoších udržuje už více než sto let. V současnosti jsou jedinými výrobci tohoto typu ozdob na světě. Podařilo se jim zachránit staré vzory, formy na perle, zachovat ruční výrobní postupy a hlavně udržet výrobu tam, kde kdysi začala - v Poniklé v Krkonoších. Jejich usilovná snaha o zachování této typicky české tradice byla oceněna také mezinárodně a v roce 2020 bylo perlařské řemeslo zapsáno na prestižní Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Otevřeno je pondělí až pátek od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Vstupné je zdarma.