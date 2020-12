Štola Lehnschafter v Mikulově opět funguje. Otevřít se mají další chodby

KDY: Sobota 12. prosince od 10.00

KDE: Štola Lehnschafter v Mikulově

ZA KOLIK: Od 100 korun

Kdo chce zažít ne zcela normální průvodcův výklad, nechat si udělat na památku pár hezkých fotek nebo se podívat třeba jen po důlních houbách, má možnost. Štola Lehnschafter v Mikulově, po vynucené státem nařízené covidpouze, opět funguje. „Po dobu karantény se ve štole prováděla hlavně údržba a také se ve štole hodně fotilo a filmovalo na propagaci dolu,“ řeklPavel Chaloupka z České speleologické společnosti. Šachta Lehnschafter je součástí rozsáhlého důlního komplexu na těžbu především stříbra, který byl využíván až do roku 1858. První novodobí nadšenci ho objevili v roce 1987 a začali s jeho odkrýváním. Důl má celkem 12 pater, je 215 metrů hluboký a délka všech chodeb je 13 km. A jeho správci ho stále rozšiřují a zvelebují. Intenzivně Chaloupka a spol. pracovali i během druhého covidového zákazu návštěv. „Děláme hlavně na zprovoznění štol Milá paní a Všech svatých. Bylo potřeba dát do pořádku odvětrávání štoly a hlavně její odvodnění a odbahnění. V podstatě se tam již půl roku pouze válíme v blátě, momentálně již je vše zcela vyčištěno a připraveno k provozu je zhruba 300 metrů chodeb. Následně bude nutné v celé štole omýt od bláta stěny a dát do pořádku 600 metrů dřevěných podlah. Pokud půjdou práce stejně rychle jako po dobu karantény, tak by se mohl někdy v květnu spustit zkušební provoz pro návštěvníky. V průběhu celého následujícího roku budou pokračovat práce na osvětlení štoly a dalším prodloužením tras,“ sdělil Chaloupka. Štola funguje vždy o víkendu od 10 do 17 hodin, středa až pátek je otevřeno pouze pro objednané v min počtu 5 osob. Vstupné stojí od 100 do 150 korun.

Teplické muzeum zve na výstavy

KDY: Sobota 12. prosince od 10 do 17 hodin

KDE: Regionální muzeum Teplice

ZA KOLIK: 30-50 korun



V Regionální muzeu Teplice je k vidění třeba výstava Kovozávodů Semily Hravě a zdravě či expozice panenek a historických kočárků Zdeňky Bednaříkové. Ve foyer teplického zámku si můžete zdarma prohlédnout exponát měsíce prosince, který je věnovaný 250. výročí narození L. van Beethovena. Muzeum má otevřeno denně kromě pondělí od 10.00 do 17.00 hodin. Plné vstupné stojí 50 korun, snížené 30 korun.

Kapela Hlasivky v livestreamu Knaku

KDY: Sobota 12. prosince od 20 hodin

KDE: Facebook klubu Knak

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné





Kapela Hlasivky vznikla v polovině září letošního. Přes online zkoušky vytvořila 15 písní. Slyšet je můžete v livestreamu teplického klubu Knak. Start online koncertu je v sobotu 12. prosince od 20 hodin. Sledovat ho můžete na facebookovém profilu Knaku. Vstupné je dobrovolné a lze ho poslat na bankovní účet.

V Bílině si zaplavete

KDY: Denně od 10 do 20 hodin

KDE: Plavecká hala v Bílině

ZA KOLIK: 40-50 korun (hodina)



Plavecká hala v Bílině má otevřeno denně od 10 do 20 hodin. Využít můžete 25 metrů dlouhý bazén se skokanskou věží a 5 plaveckými dráhami. K dispozici tam je i sauna. Parní kabiny jsou momentálně kvůli nařízení vlády zavřené.

Hasičské muzeum má opět otevřeno

KDY: Denně od 9.30 do 17 hodin

KDE: Krupka

ZA KOLIK: 40 korun



Hasičské muzeum v Krupce má opět otevřeno. Maximální počet osob na jednu prohlídku je 10. Vstup pouze se zakrytými ústy a nosem. Muzeum má otevřeno denně od 9.30 do 17 hodin, plné vstupné stojí 40 korun.

Biopark gymnázia je malou zoo

KDY: Sobota 12. prosince od 13 hodin

KDE: Gymnázium Teplice

ZA KOLIK: 20-40 korun



Navštívit biopark teplického gymnázia může i veřejnost a to každou sobotu v období září až červen vždy od 16 do 17 hodin. Prohlídky začínají ve 13:00, 14:00, 15:00 a 16.00. Vstup je přes Beuronskou kapli z Alejní ulice. Plné vstupné stojí 40 korun, snížené pak 20 korun.