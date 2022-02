V dubském Modrodomě můžete vidět výstavu Milana Pekaře s názvem Krystalické vázy a keramický nábytek. Vysokoškolský pedagog Milan Pekař patří v současné době k předním českým keramickým designérům. Uznání si vysloužil díky houževnatému vědeckému přístupu ke své práci, jejímž výsledkem jsou unikátní vázy a umělecké objekty. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Od roku 2011 zde působil jako odborný asistent prof. Maxima Velčovského a zároveň se věnoval své doktorandské práci na téma efektujících glazur. Nyní na VŠ UMPRUM vede Ateliér keramiky a porcelánu. V roce 2009 založil vlastní studio zaměřené na keramickou tvorbu a vývoj glazur. A právě glazury nebo spíš tzv. krystalické glazury se staly charakteristickým tématem jeho tvorby. Vedle krystalických váz výstava ukáže také Pekařův tzv. Keramický nábytek. Milan Pekař má za sebou účast na více než třech desítkách výstav u nás i v zahraničí, byl několikrát nominován na cenu Czech Grand Design a jeho tvorba je zastoupena v muzeích v Česku a v Německu. Tvorbu Milana Pekaře si můžete prohlédnout v Dubí až do 25. března. Modrodům má otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Vstupné se neplatí.

Atomy pobaví seniory v Bílině

KDY: Neděle 13. února od 15 hodin

KDE: KD Fontána v Bílině

ZA KOLIK: 50 korun

V neděli od 15 hodin proběhne v bílinském kulturním domě Fontána tradiční odpoledne nejen pro seniory. K tanci a poslechu zahraje kapela Atomy. Vstupné přijde na 50 korun.

Hudba Praha Band zahraje v klubu Hvjezda

KDY: Sobota 12. února od 20 hodin

KDE: Klub Hvjezda Teplice

ZA KOLIK: 250 korun

Hudba Praha Band rovná se charakteristický souzvuk kytar bratří Zatloukalů, zakládajících členů skupin Jasná Páka a Hudba Praha, doplněný dunivou basovou kytarou Jirky Jelínka je zárukou původního soundu kapely Hudba Praha. Sestavu doplňují frontman Zdeněk Hnyk, bubeník Tomáš Stloukal a původní vokalistky Hudby Praha Jamajka Koblicová a Daniela Litváková Čelková. Na saxofon hraje Jakub Douda. Hudba Praha Band hraje největší hity Jasné páky a Hudby Praha jako Zákon o zachování energie, Špinavý záda, Pal vocuď, Cizej chlap, Holka Tonka, To tak, Marihuana, Máma táta, Můry, Lunapark. Start koncertu kapely Hudba Praha Band je v sobotu od 20 hodin v teplickém klubu Hvjezda. Předkapelou bude formace Gorily v mlze z Tisé u Ústí nad Labem. Lístek stojí 250 korun.

V Galerii Zahradní dům ukazuje své snímky lékař Hubáček

KDY: Do 12. března

KDE: Galerie Zahradní dům Teplice





V Galerii Zahradní dům v Teplicích můžete vidět snímky lékaře a rodáka z lázeňského města Petra Hubáčka (9. července 1952 14. srpna 2019). „Většina fotografií vznikla při jeho cestách Evropou, Afrikou, Jižní a Střední Amerikou, ale i našimi končinami. Snaží se zachytit vše podstatné z dané lokality, zachytit genia loci,“ řekl kurátor výstavy Z Cest Vladimír Šavel a dodal: „Součástí kolekce je i několik zvětšenin z přírody, polodetaily či detaily, v nichž chce autor upozornit na rozmanitosti přírody a všeho v ní obsaženého. Chce poukázat na to, že je zajímavé se někdy zastavit a podívat podrobněji a zblízka na obyčejný potůček, kámen, písek.“ Výstava potrvá do 12. března, otevřeno je úterý až neděle od 11 do 17 hodin. Hubáček vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor gynekologie. Byl to nadšený zpěvák a organizátor hudebního života na Teplicku. Vedle své lékařské profese byl zanícený amatérský fotograf, který se svou pílí vypracoval na profesionální úroveň.

Děti mají o jarních prázdninách vstup do botanky zdarma

KDY: Pátek 11. února

KDE: Botanická zahrada Teplice

ZA KOLIK: Zdarma (děti)

O jarních prázdninách mají děti vstup do Botanické zahrady Teplice zdarma. ,,Chceme, aby si děti užily jarní prázdniny na výletě s rodinou, ať už na procházce po venkovní expozici nebo na průzkumu tropické džungle“, říká ředitel Petr Šíla. Akce platí ve všední dny úterý až pátek a to do 18. března a vztahuje se jen na zakoupené vstupenky přímo v pokladně zahrady. Otevřeno je kromě pondělí denně od 9 do 17 hodin.

Na výlet do hor se teď dostanete vlakem, mašinka jezdí denně

KDY: Pátek 11. února

KDE: Moldava





Osobní vlaky mezi Mostem a Moldavou v Krušných horách jezdí přes teplické jarní prázdniny (7. až 11. února) denně. Odjezdy jsou: Most 6:42, 9:30, 13:20, 16:42, Litvínov město 6:57, 9:44, 13:34, 16:18. Osek měst 7:09, 9:56, 13:49, 17:08, Hrob 7:18, 10:05, 13:55, 17:17, Dubí 7:35, 10:22, 14:12, 17:33, Moldava odjezd 8:08, 12:02, 15:02, 18:05. Vlaky zastavují ve všech zastávkách. Denně budou jezdit i přes jarní prázdniny, které budou v Mostě od 21. do 25. února. Moldavská horská dráha byla oficiálně otevřena v roce 1885. V rámci republiky jde o technicky unikátní trať, která pomocí tunelů, viaduktů a úvraťové stanice v Dubí překonává značné stoupání.

KDY: Sobota 12. února od 13 hodin

KDE: Červený Újezd

ZA KOLIK: Zdarma

V Červeném Újezdu bude v sobotu 12. února masopust

Další masopust se na Teplicku bude konat v Červeném Újezdu. Na sobotu 12. února ho tam připravuje spolek Veselý venkov. Deník o tom informovala členka spolku Soňa Jermanová. Začátek masopustu je plánován na 13 hodin, kdy by starostka Jana Syslová měla na návsi povolit vstup maškar do obce. Následovat bude obchůzka po staveních v doprovodu místní chasy. Program uzavře masopustní veselice. V Červeném Újezdu jde o tradiční akci, letos se bude konat 9. ročník.