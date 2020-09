V Proboštově uvidíte modely lodí, letadel i obrněné techniky

KDY: Sobota 12. září 9-17.00 a neděle 13. září 9-16.00

KDE: Proboštov

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Severočeský letecký archiv Teplice pořádá všeobecnou modelářskou výstavu. Akce se uskuteční tuto sobotu od 9 do 17 hodin a neděli od 9 do 16 hodin na sále restaurace Sokolovny v Proboštově. K vidění budou plastikové i funkční modely lodí, letadel, auta, dioramata, tanky a papírové modely. Součástí výstavy je burza modelů, modelářský workshop a ukázka RC modelů. Vstupné je dobrovolné.

DDM Teplice se představí na Sportovním fesťáčku u OC Olympia

KDY: Sobota 12. září od 14 hodin

KDE: U OC Olympia Teplice

ZA KOLIK: Zdarma



Dům dětí a mládeže (DDM) Teplice se zúčastní tradiční přehlídky sportovních klubů a organizací u OC Olympia Teplice. Sportovní kroužky DDM jsou určené dětem od 5 let až po dospívající mládež a vybírat lze z míčových her, atletiky, florbalu, volejbalu, plavání ,tanečních disciplín skateboardingu a mnoha dalšího. „Bude možné zhlédnout ukázky vystoupení street dance a disko dance tanečního klubu DDM Royal Crew i exhibici KickBoxu nebo si vyzkoušet jízdu na in-line bruslích,“ řekla Hana Hamplová z DDM Teplice. Akce se koná tuto sobotu od 14 do 17 hodin u OC Olympia v Teplicích.

Kouzelná školka pobaví děti

KDY: Neděle 13. září od 15 hodin

KDE: DK Teplice

ZA KOLIK: 165-185 korun



Zábavné divadelní představení pro děti s Michalem z televizní Kouzelné školky. Přijďte si hrát, přijďte se bavit a hlavně smát se s Michalem do Koncertního sálu DK Teplice. Michal, bez ohledu na počasí i roční období dokáže, že během představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám sebe. Akce Kouzelná školka Michal je kvítko se uskuteční v neděli 13. září od 15 hodin. Vstupné stojí od 165 do 185 korun.

Výstava ukazuje živé mloky

KDY: Denně od 9 do 17 hodin

KDE: Muzeum města Duchcov

ZA KOLIK: 20-30 korun

Muzeum města Duchcov pořádá výstavu živých ocasatých obojživelníků s názve Tajemný salamandr. Výstava ukazuje převážnou většinou jinde v Česku nevystavované druhy ocasatých obojživelníků. „Je tu možno vidět například 8 druhů pamloků a 4 druhy axolotlů, kromě toho také surýna menšího (Siren intermedia) tajemného podlouhlého mloka, podobného úhořovi,“ řekla vedoucí duchcovského muzea Anna Šejvlová. Výstavu doplňují obrázky a knihy s touto tématikou. Výstavu lze vidět v Poppelově výstavní síní až do do 20. září. Otevřeno je pondělí neděle 9.00-17.00 hodin. Plné vstupné stojí 30 korun a snížené 20 Kč.

KDY: Pátek 11. září a sobota 12. září

KDE: Zámecké náměstí Teplice

ZA KOLIK: Zdarma

Na Teplickém pivním rynku zazpívá Ivan Hlas

Pátý ročník Teplického pivního rynku je tady. V minulých letech měl program hlavní těžiště v sobotu, tentokrát se plnou parou vpřed pojede už v pátek. „Minulé ročníky jsme v pátek z pivovarů byli přítomní jen my. Tentokrát přijedou hlavně naše spřátelené pivovary, se kterými spolupracujeme, a začneme už v pátek,“ řekla sládková pivovaru Monopol Martina Valterová. Pivovarů dorazí na teplické Zámecké náměstí kolem šestnácti. V Teplicích tradičně narážejí pípy pivovarníci z Oseka, Ústí nad Labem, Děčína a dalších dojezdových vzdáleností. Letos se ale můžeme těšit i na nové chutě. „Za všechny jmenuji Pivovar U Čápa z Příchovic na Plzeňsku,“ přiblížila Valterová. Várečné umění sousedů pak ochutnají návštěvníci u hornolužického Bergquell Brauerei. Pro samotné pivovary je ale účast spíše otázkou chuti než výdělku. „Mají naši akci rádi, těší se na ni. Není to proto, že by musely nebo jim to pomohlo výrazně po epidemii,“ doplnila Valterová. A protože Teplický pivní rynek od svého vzniku zve i na hudební program, do strun se hrábne rovnou jedenáctkrát. Dvanáctým hudebním tělesem je dechovka. Hlavní hvězdou programu je Ivan Hlas (sobota od 21.30), tvrdší beaty nabídne Black Sabáka, Acid Horses nebo Prague conspiracy. Vstup je zdarma.