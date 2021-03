Prohlídka skleníku bude plná vanilky a hadího ovoce

KDY:Sobota 13. března od 9 hodin

KDE: Facebook Botanické zahrady Teplice

ZA KOLIK: Zdarma

Barvivo E160b, vanilka, anona, hadí ovoce – co mají společného? „Rostou na našem křížovkářském záhoně, kde naleznete rostliny, které třeba znáte z křížovek, ale neuměli jste si pod jejich názvy nic představit. Doplňují je rostliny užitkové a farmaceuticky významné,“ řekl ředitel Botanické zahrady Teplice Petr Šíla. Druhá část online prohlídky v tropickém skleníku má start v sobotu v 9 hodin. K vidění bude na Facebooku, Instagramu i YouTube botanky zcela zdarma.

Duchcovská městská knihovna půjčuje přes výdejové okénko

KDY: Pátek 12. března 9-12 a 12.30-17

KDE: Duchcov





V Městské knihovně Duchcov je v provozu výdejové okénko. Je potřeba zazvonit a vyčkat. Okénko funguje na hlavní knihovně Bílinská, na pobočce Osecká i na dětském oddělení ve Smetanově ulici a to v běžné půjčovní době. Knihy je objednat e-mailem, telefonicky nebo přes čtenářské konto. V online katalogu je třeba k půjčení román předního českého prozaika Jiřího Hájíčka s názvem Plachetnice na vinětách, který se odehrává v kulisách jihočeského venkova.

U Olympie se stále bruslí

KDY: Do 14. března

KDE: OC Olympia Teplice

ZA KOLIK:



ICE Aréna u teplické Olympie bude fungovat až do 14. března. „Klasické“ veřejné bruslení tam není možné, kvůli vládním opatřením, ale můžete si tam soukromě pronajmout ledovou plochu. Bruslit v jeden čas mohou maximálně čtyři osoby prokazatelně žijící ve společné domácnosti, děti do 6 let se nezapočítávají. Otevřeno je denně od 5 do 20.30 hodin.

Výstavu prací žáků ZŠ Dubí 1 můžete vidět virtuálně

KDY: Kdykoliv

KDE:Youtube ZŠ Dubí 1

ZA KOLIK:



Kdo nemohl osobně navštívit výstavu výtvarných prací žáků ZŠ Dubí 1, tak má teď jedinečnou. Škola totiž zveřejnila na svém Youtube kanále virtuální prohlídku expozice. Součástí videa je i bonus v podobě časosběru z průběhu instalace.

Jarní únavu zažene zeleninová šťáva

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 199 korun





Přestože vás jarní paprsky šimrají po tvářích, cítíte se přesto unavení? Bylinkový receptář od Dionýze Dugase přináší mnoho rad, jak se cítit lépe a zlepšit svoje zdraví. Můžete si jednoduše vyrobit například šťávu proti únavě. Jak na to? Odšťavníte stejné množství celeru, mrkve a rajčat a budete popíjet 2-3 krát denně šálek, který by vám měl pomoci zbavit se únavy dodáním velkého množství vitamínů a minerálů.

Pohádkový les a plot lásky fungují

KDY: Kdykoliv

KDE: Teplice

ZA KOLIK: Zdarma



Pohádkový les s vyhlídkou na lázeňské město Teplice, stejně jako nedaleký plot lásky v Janáčkových sadech, jsou přístupné i v této době, kdy jsou kvůli pandemickým opatřením uzavřená oplocená hřiště v Teplicích. Dětská říše pohádek je situována nad Teplicemi, konkrétně nad Šanovem a Proseticemi, nedaleko botanické zahrady a Písečného vrchu s hvězdárnou. Můžete tu potkat čerta, kocoura v botách nebo třeba vodníka, Červenou Karkulku či Ježibabu. Při procházce Janáčkovými sady narazíte také na plot lásky. Je zde přes 300 zámečků, které tu společně přidělali na zábradlí zamilované páry.