Mladý zpěvák Libor Schlenz vystoupí v kavárně teplického divadla

KDY: sobota 13. června od 17 hodin

KDE: Kavárna Krušnohorského divadla

ZA KOLIK: 70-100 korun

Mladý zpěvák Libor Schlenz na sebe upozornil, když pod hlavičkou Červeného kříže svým vystoupením bavil seniory i personál pod okny pečovatelských domů v Teplicích a okolí. Na úspěch těchto vystoupení navazuje koncertem, který se bude konat v sobotu 13.června od 17.00 hod. v kavárně Krušnohorského divadla v Teplicích. Připravil si pestrý repertoár českých i zahraničních melodií, pro pamětníky i mladé posluchače. Do svého programu přizval hosty, např. taneční skupinu Bolly Ladies, tanečníky TK Styl-Dance Teplice a další. Vstupenky je možno zakoupit v místě konání před začátkem koncertu.

Mína a Čiperkové vyrážejí na Letňáky, vystoupí i v Bílině

KDY: Neděle 14. června od 15 hodin

KDE: Bílina

ZA KOLIK: Od 220 korun



Jedna z našich nejpopulárnějších influencerek zpěvačka Mína a oblíbená dětská kapela Čiperkové společně vyrážejí na turné Letňáky. Jak už název napovídá, hudební produkce se koná v letních kinech. Pokud tedy máte doma neposedné dítko, které vám po dobu karantény skákalo a nejspíš ještě pořád skáče po hlavě, tak teď se bude moct konečně pořádně vyřádit. V Bílině vystoupí v letním kině Na Kyselce tuto neděli Čiperkové od 15 hodin a Mína od 17.30 hodin. Vstupenky lze zakoupit přes sítě Ticketlive nebo přímo na místě. Lístek na Mínu stojí od 220 korun.

„Íčko“ vás zavede do světa energetiky

KDY: Od úterý do soboty, vždy od 8 do 16 hodin

KDE: Ledvice

ZA KOLIK: Zdarma





Infocentrum Ledvice je zaměřené na klasickou uhelnou energetiku a je tak první svého druhu v České republice. Styl expozice je akční, interaktivní, nabízí zážitkovou formu prezentací a využívá vysoce vyspělé audiovizuální technologie. Prohlídky jsou nyní možné pouze po předchozím objednání. Z provozních důvodů není nyní možné navštívit rozhlednu (v objektu probíhají opravy). „Íčko“ ledvické elektrárny je otevřeno od úterý do soboty, vždy od 8 do 16 hodin. Vstup je zdarma.





S psíkem Cvočkem můžete prozkoumávat neznámé planety

KDY: Neděle 14. června od 14 a 16 hodin

KDE: Planetárium Teplice

ZA KOLIK: 20-40





Příhody profesorova psa Cvočka a jeho kamarádky rakety Aminy, kteří se společně vydali do vesmíru prozkoumávat neznámé planety, mohou lidé zažít na vlastní kůži v teplickém planetáriu zítra od 14 a 16.00. Vstupné pro dospělého stojí 40 korun a pro dítě 20.

KDY: sobota 13. června od 19.30 hodin

KDE: Vinařství Johann W. v Třebívlicích

ZA KOLIK: Od 290 korun

Ústecká populární kapela UDG zahraje ve vinařství v Třebívlicích

Ústečtí UDG zahrají v sobotu na letní scéně ve Vinařství Johann W. v Třebívlicích na Litoměřicku. Start akce je v 19.30 hodin. Kapacita je omezena, v prodeji je 500 vstupenek. Předprodej běží na www.xticket.cz. Lístky jsou k mání od od 290 korun, koupit si můžete i voucher na neomezené jídlo a pití za 390 korun. UDG je česká pop-rocková hudební skupina pocházející z Ústí nad Labem, vznikla v roce 1998. Na svém kontě má několik alb a získala řadu hudebních cen.