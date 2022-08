Nový ZahradáváFest 2022 rozezní teplickou Nádražku Kdy: Sobota 13. srpna od 16 hodin Kde: Nádražní pivnice Zámecká v Teplicích Za kolik: 150 korun Koncertně vždy energická, roztančená, výrazně rytmická teplicko-ústecká La Banda de Contenedor pokračuje v uctívání severočeského železničního dědictví, a to doslova. Poslední dva roky totiž pořádala na historickém nádraží na Moldavě na Teplicku pěkný alternativní festival Moll Dává Fest. Jeho hlavním smyslem vždy byla – krom kulturního happeningu – i pocta místu se silným géniem loci, a podpora lokálních tratí, kterým bohužel hrozí zrušení. Letos na tuto jejich akci naváží dalším mikrofestivalem, který se po ovšem po kolejích přesune z Krušných hor dolů, až na nádraží Teplice Zámecká Zahrada. Navštívit ho lze zítra v Nádražní Pivnice Zámecká od 16.00 hodin. Na akci vystoupí: alternativní písničkář George, emo-hardcoroví The Much Better, electro-pop-space-rocková pětka z Ústí Fly To Mars, pražský nefolkový písničkář Jan Vacík či pořádající La Banda de Contenedor. Vstupné stojí 150 korun.

Městské koupaliště v Duchcově funguje denně od 9 do 19 hodin

Kdy: Denně od 9 do 19 hodin

Kde: Duchcov

Za kolik: 100 korun

Městské koupaliště v Duchcově funguje denně od 9 do 19 hodin. Plné vstupné stojí 100 korun, snížené pak polovic. Děti do 6 let mají vstup zdarma. „Fungovat by mělo do září. Záležet bude na počasí,“ řekl starosta Duchcova Zbyněk Šimbera. Můžete se tam vykoupat, zahrát volejbal či stolní tenis.

Rocková kapela Gaia Mesiah vystoupí na teplickém zámku

Kdy: Pátek 12. srpna od 20 hodin

Kde: Teplický zámek

Za kolik: 240 korun

Letní kino na teplickém zámku bude v pátek 12. srpna žít koncertem české kapely Gaia Mesiah. Těšte se na pestrou směs stylů, která v sobě zahrnuje rock, metal, pop, funky, reggae, latinu a dokonce i country. Jméno Gaia Mesiah vzniklo podle komentáře samotných členek kapely záměrným vypuštěním písmene s ze slova Messiah v anglickém spojení Gaia Messiah (v překladu Spasitel Země). Start teplického koncertu je ve 20 hodin. Lístek v předprodeji vyjde na 240 korun, na místě pak zaplatíte 280 korun.

Sokolovna v Proboštově ožije hity slovenské kapely Elán

Kdy: Pátek 12. srpna od 18 hodin

Kde: Proboštov

Restaurace Sokolovna v Proboštově zažije v pátek 12. srpna hudební mejdan. K tanci i poslechu tam totiž zahraje kapela Elán Revival z Mostu. Těšit se můžete na známe hity z dílny slovenské hudební legendy jako jsou Láska moja, Neviem byť sám, Kočka, Aj keď bez peňazí, Zaľúbil sa chlapec, Amnestia na neveru, Nie sme zlí, Jedenáste prikazanie. Servírovat je ovšem nebude Jožo Ráž a spol. ale muzikanti z Mostu. Start akce je v 18 hodin.



Česko-německá slavnost na Cínovci Hraniční buk je příležitostí pro setkání

Kdy: Sobota 13. srpna a neděle 14. srpna

Kde: Cínovec

Za kolik: Zdarma

V sobotu 13. srpna se koná česko-německá slavnost na Cínovci Hraniční buk, která je každým rokem příležitostí k setkání příhraničních obyvatel. Celé odpoledne je v přátelském duchu, který doplňuje kulturní program. Těšit se můžete na kapely Frajerky z Galerky (11.30) a Doubravanku (13.00). Akci zakončení v neděli 14. srpna Poutní mší v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie na Cínovci.



Výstava v Jízdárně teplického zámku vás zavede do světa skla

Kdy: Sobota 13. srpna od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin

Kde: Teplický zámek

Za kolik: 50 korun

V Jízdárně teplického zámku můžete obdivovat sklo. Probíhá tam totiž výstava s názvem Křišťálové vzpomínky aneb skleněné dárky z cest. „Jde o výstavu rytého lázeňského skla, grafických vedut, hutního skla ze Mstišova a vinutých perlí. Součástí vstupenky je kvíz, po jehož vyplnění budete zařazeni do soutěže o katalog Sklo ze Mstišova 1956-64,“ láká Vlasta Tichá z teplického muzea. Otevřeno je úterý až pátek od 12 do 17 hodin a v sobotu a neděli od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Plné vstupné stojí 50 korun, snížené 30 korun.