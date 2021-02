Maškary projdou Hájem

KDY:Sobota 13. února od 15.00

KDE: Háj u Duchcova

ZA KOLIK: Zdarma

Tradiční maškary projdou Hájem u Duchcova po známe trase. Start akce je v 15 hodin. Těšte se na řezníka, smrtku či kominíka. Všechny kostýmy dostanou odměnu. Maškarní veselí pořádá obec Háj u Duchcova a Divadlo V Pytli. Živý přenos můžete sledovat na facebookovém profilu divadla.

Další talkshow Petra Stolaře bude učitelská a cestovatelská

KDY:Pátek 12. února od 18 hodin

KDE:Facebook a Instagram Divadelního klubu Hrob

ZA KOLIK:Vstupné dobrovolné

17. díl talkshow Škvírkou z Hrobu bude tentokrát učitelský a cestovatelky. Pozvání do Divadelního klubu Divadla V Pytli Petra Stolaře totiž přijali pedagog, výtvarník Pavel Zelinka a profesor, cestovatel Jiří Řehák. Start přímého přenosu je v pátek 12. února od 18 hodin na Facebooku a Instagramu hrobského divadelního klubu. Vysílání lze finančně podpořit na transparentním účtě 292878105/0300.





Mašinka do horské Moldavy jezdí tento týden denně

KDY: Denně

KDE: Krušné hory

ZA KOLIK: Podle ceníku ČD



Moldavská dráha je lákadlem. Do hor jezdí vláček o víkendech, svátcích a prázdninách. Tento týden mají jarní prázdniny žáci a studenti na Mostecku, takže se lze dostat vlakem na Moldavu každý den. Na Teplicku budou „jarky“ od 8. do 14. března. To též pojede vlak na Moldavu v Krušných horách denně. Pravidelná železniční doprava do hor skončila už před téměř deseti lety. Odjezd vlaku do hor z teplického hlavního nádraží je například 8.40, 9.05, 13.05, 13.33, 15.20.

V bílinském infocentru si lidé mohou koupit kyselku

KDY:Denně 9-11 a 13-16.00

KDE:Infocentrum Bílina



V Informačním centru Bílina na Kyselce si lidé mohou koupit Bílinskou kyselku. „Otevřeli jsme pro veřejnost výdejní okénko. Prodej je možný pouze za dodržení nastavených vládních opatření, to znamená, že lidé budou k okénku moci přistupovat po jednom a dýchací cesty budou mít zakryté rouškou nebo respirátorem,“ upozornila vedoucí Informačního centra Bílina Lada Hubáčková. Výdejní okénko je otevřeno denně od 9 do 11 hodin a od 13 do 16 hodin.

KDY: Kdykoliv

KDE: Duchcov

ZA KOLIK: Zdarma

Liptická vyhlídka je na vrcholku výsypky Pokrok u Duchcova

Netradiční zajímavostí města Duchcov je Liptická vyhlídka. Nachází se na jednom z rekultivovaných vrcholů výsypky Pokrok a naskýtá se z ní unikátní panoramatický pohled. Na jedné straně jsou vidět půvaby blízkého Českého středohoří s nejvyšší horou Milešovka a skalním útvarem Bořeň. Na druhé straně kontrastní pohled na rozsáhlé rekultivace s hřebeny Krušných hor v pozadí.