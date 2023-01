Výstavě v duchcovském íčku vládnou obrázky se zimou Kdy: Do 28. února Kde: Duchcov Za kolik: Zdarma Městské informační centrum Duchcov připravilo výstavu obrázků se zimní tématikou s názvem Zima v pastelech Milana Kreitzera. Výstava je k vidění v duchcovském íčku do 28. února, otevřeno je pondělí až pátek od 8:30 do 17:00 hodin. Vstup je zdarma.

Divadelní čertovská pohádka Kleofáš a Bětuška pobaví Osek

Kdy: Neděle 15. ledna od 17 hodin

Kde: Osek

Za kolik: 80 korun

Divadelní čertovská pohádka Kleofáš a Bětuška pobaví děti v Oseku. Děčínské divadlo vystoupí v KD Stropník v neděli 15. ledna v 17 hodin. Jde o přeložené představení z 4. prosince. Vstupné přijde na 80 korun.



Fotografické výstavě v botance vládne jóga

Kdy: Do 5. února

Kde: Botanická zahrada Teplice

Ve foyer Botanické zahrady Teplice si můžete prohlédnout výstavu fotografií z dílny teplického fotografa a kameramana Milana Stryjy. V jogínských pozicích na fotografiích se vzpíná Veronika Hrabáková, obklopená zalesněnými kulisami Českého středohoří a Krušných hor. Sytě barevné fotografie byly nafoceny v průběhu loňského léta a prosvětlují botanické foyer, kontrastujíc s venkovní šedí zimního období. Výstava potrvá do 5. února. Mám pocit, že fotky, které jsme na výstavu vybrali, se perfektně do botanické zahrady hodí. Jsou veselé, barevné a zajímavé. Fotky z exteriéru jsme schválně situovali do míst, která Tepličáci znají a na výstavě pak i návštěvníci tipovali, kde byly pořízeny.“ říká Veronika Hrabáková, instruktorka z teplického studia Jóga, která je středobodem vystavených fotografií.



Zimní pohádka v Bílině pobaví. V akci budou skřítek a veverka

Kdy: Neděle 15. ledna od 15 hodin

Kde: Bílina

Za kolik: 50 korun

Zimní pohádka v podání Liduščina divadla pobaví děti v Bílině. Těšit se mohou na skřítka Třešničku a veverku Čiperku. Hrát budou Lída Razimová, Bára Mazalová a David Šponer. Pohádku s tématickým příběhem k ročnímu období zimy můžete vidět v bílinském divadle v neděli 15. ledna od 15 hodin. Vstupné přijde na 50 korun.

Káva, noviny a cukrovinky. Výstava Příběh jednoho pekařství vám bude vonět

Kdy: Denně

Kde: Regionální muzeum Teplice

Za kolik: 70 korun

V Jízdárně teplického zámku je k vidění výstava o pekařství rodiny Kaschikových a později Houšteckých s názvem Příběh jednoho pekařství. Z vybavení tohoto malého prvorepublikového podniku, který sídlil v ulici U Kamenných lázní v Teplicích, se dochovaly stovky předmětů, které si na výstavě můžete prohlédnout. Pekařství sloužilo především k prodeji chleba, pečiva a cukrárenských výrobků. Vstup na výstavu, která v Jízdárně teplického zámku potrvá až do 12. února, je hlavním vchodem. Otevřeno je úterý až pátek od 12 do 17 hodin a o víkendy od 10 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Lístek vás vyjde na 70 korun.



Ice aréna u Olympie baví malé i velké

Kdy: Denně

Kde: OC Olympia Teplice

Za kolik: 60 korun

Kdo má rád zimní zábavu v podobě bruslení, tak může zavítat do Ice aréna u OC Olympia Teplice. Ledová plocha tam funguje denně od 8.30 do 20 hodin, v provozu bude kluziště až do 29. ledna 2023. Základní vstupné na hodinu bruslení přijde na 60 korun.