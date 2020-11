Čtvrtý díl talkshow Petra Stolaře bude plný jídla a cestování

KDY: Pátek 13. listopadu od 18 hodin

KDE: Živý přesnos na Facebooku a Instagramu

ZA KOLIK: Dobrovolné

Čtvrtý díl talkshow Petra Stolaře z Divadelního klubu Divadla V Pytli bude plný jídla a cestování. Jako hosté se totiž představí kuchař a kutil Ladislav Pertl a hasič a cestovatel Karel Hirsch ml. Start akce je ve pátek 13. listopadu od 18 hodin, živý přenos lze sledovat na Facebooku a Instagramu Divadla V Pytli. Vstupné je dobrovolné a lze ho poslat na transparentní účet divadla 292878105/0300 .

Mostecká skupina Acid Horses vystoupí v livestreamu Knaku

KDY: Sobota 14. listopadu od 20 hodin

KDE: Livestream Knak Teplice

ZA KOLIK: Dobrovolné



Teplický hudební Knak připravil ve spolupráci s městem Teplice sérii livestreamů. V klubu se tentokrát představí mostecká blues-rocková skupina Acid Horses, kterou doplní teplický pianista Gejza Sendrei. Koncert můžete sledovat přes facebookový profil Knaku, start akce je v sobotu ve 20 hodin.

Na Komárku lze jet lanovkou

KDY: Sobota 14. listopadu od 8.30 hodin

KDE: Krupka

ZA KOLIK: Od 100 korun



Ještě v pátek 13. listopadu je lanová dráha na Komáří vížku z technických důvodů mimo provoz, ale od soboty už zase pojede normálně. Kde ji hledat? Od stanice ČD Bohosudov je to jen několik minut chůze. Dvousedačková lanovka s celoročním provozem vás dopraví až na vrchol Komáří vížky, kde se v blízkosti stanice nachází Horský hotel Komáří vížka s vyhlídkovou restaurací. Za jasného počasí a dobré viditelnosti lze z terasy dohlédnout až na vrcholky Krkonoš a jako na dlani spatříte České středohoří. V letním období jsou zde ideální podmínky pro turistiku, vyjížďky na koních, cykloturistiku a paragliding.V zimě je pro návštěvníky k dispozici lyžařský areál a běžecké tratě. V zimní období funguje oblíbená atrakce denně od 8.30 do 16.30 hodin. Odjezd je každou hodinu, vždy v půl tedy v 8.30; 9.30; 10.30; 11.30; 12.30; 13.30; 14.30; 15.30; 16.30. Jedna jízda pro dospělého vyjde na 140 korun a pro dítě (5-10 let) na 100 korun. Cyklista zaplatí za jednu jízdu 150 korun.Lanovka byla postavena v letech 1950–1952 a se svými 2348 metry byla nejdelší ve střední Evropě. Lanovou dráhu už v roce 1838 navrhl hrabě J. Westfalen. Tenkrát mu nešlo o turismus, ale hrabě si dělal starost o lidi v horách, kteří neměli žádné spojení s městy v okolí. Byli takříkajíc odříznuti od světa. Tento nápad se začal až hodně let později projednávat a realizovat.

Sci-fi román Cizinec v cizí zemi

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shop

ZA KOLIK: Od 698 korun



Nové české vydání slavného vědecko fantastického románu Cizinec v cizí zemi velmistra žánru Roberta A. Heinleina, odměněného nejvyšším žánrovým oceněním, cenou Hugo, v letošním roce přináší nakladatelství Argo. Před 25 lety se první lidská mise na Mars naposledy ohlásila těsně před přistáním. Všichni její členové byli od té doby pokládáni za mrtvé. Někdo však přežil. Narozen na vesmírné lodi a vychován Marťany, Valentine M. Smith nikdy neviděl lidskou bytost až do dne, kdy ho objevili členové druhé expedice.

Teplické muzeum ukazuje na Facebooku secesní keramiku

KDY: Kdykoliv

KDE: Facebook teplickéjo muzea

ZA KOLIK: Zdarma



Regionální muzeum Teplice má kvůli vládním nařízením zavřeno. Navštívit ho můžete alespoň virtuálně na webu a facebookovém profilu. Právě tam běží seriál o světové secesní keramice ze sbírek teplického muzea. Najdete tam třeba ukázky francouzské, dánské či švédské secesní keramiky.

Retro hra Soudruhu, nezlob se! je plná komunistických absurdit

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shop

ZA KOLIK: Od 320 korun





Retro hra Soudruhu, nezlob se! v původním grafickém zpracování vás znovu zavede do absurdní komunistické éry. Vaším úkolem bude dostat se s figurkou ze startu ve středu až do cíle na okraji hrací desky, a to za pomoci házení kostkou. Budete procházet jednotlivá pásma, jako je člen strany, poslanec nebo člen ústředního výboru. Cestou vás budou provázet kartičky s úkoly a také se budete snažit nashromáždit co největší jmění. Vítězem se stane ten generální tajemník, kterému se s co největším obnosem, podaří prchnout do cíle, do Brd. K mání je v e-shopu za zhruba 320 korun.