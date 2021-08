Moll dává fest nabídne hudbu, čaje i historii

KDY: Sobota 14. srpna od 14 hodin

KDE: Moldava

ZA KOLIK: Doporučené vstupné 150 korun

Po roce je tu opět Moll dává fest – malý alternativní festival s netradičním umístěním přímo u historické budovy nádraží. Speciální kombinace přátelského happeningu, festivalu a koncertu pojatá jako pocta Moldavskému nádraží. Těšit se můžete na kapely: Orły w błocie Europy, La Banda de Contenedor, Audio Attaché, Sorry holka, Kultivovaný hluk a Will Eifell. Na místě bude stánek s pivem a občerstvením. Čaje, wrapy, tatranské čaje a jiný dobroty obstará Čajovna U Vysmátý žáby. Možnost spaní ve stanech na velice blízké louce, v autě, nebo přímo v Moldavě. „Doporučujeme na festival dojet vlakem, který jede krásným okolím. Nádraží je umístěné v obci Moldava, těsně u hranic s Německem. Z Teplic jste tam za cca půlhodinu, z Ústí za necelou hodinku a něco málo přes hodinu z Děčína. Doporučené vstupné na akci je 150 korun,“ informují organizátoři akce.

V Modlanech zahraje kapela Skok, těšte se na pivo a buřty

KDY: Pátek 13. srpna od 18 hodin

KDE: Modlany

ZA KOLIK: Zdarma



Modlany budou v pátek žít hudbou a posezením u ohně. Folková skupina Skok zahraje od 18 hodin ve sportovním areálu SK Baník Modlany. „V plánu je i přátelské posezení u ohně s dobrým pivkem a opečeným buřtem,“ říká místostarosta Modlan Petr Hubený.

V Bílině vystoupí populární zpěvák Richard Müller

KDY: Pátek 13. srpna od 19 hodin

KDE:Letní kino na Kyselce v Bílině

ZA KOLIK: 500 korun

Máte rádi písničky od Richarda Mülllera? Pakliže ano, tak byste neměli tento pátek chybět v Bílině. Slovenský populární zpěvák tam přijede zazpívat. Start koncertovat v letním kině na Kyselce je v 19 hodin. Vstupenka vyjde v předprodeji na 500 korun a koupit si ji můžete v IC Bílina, na www.kcbilina.cz a na www.ticketportal.cz. Richard Müller zpívá slovensky i česky. Často si své písně osobně textuje, někdy k nim skládá i hudbu. Je synem herce Vlada Müllera a herečky Elišky Müllerové. V ČR a SR se prodalo více než 1 milion jeho alb. V roce 2016 měl premiéru česko-slovenský dokumentární film Richard Müller: Nepoznaný v režii Mira Rema. V minulosti žil s českou hudebnicí Ivou Bittovou. Nyní žije s Češkou Vandou Wolfovou. Má tři děti.

V OC Galerie můžete vidět Krušné hory a dřevěné sochy

KDY: Denně

KDE: OC Galerie Teplice

ZA KOLIK: Zdarma



V teplickém OC Galerie můžete vidět novou výstavu, která je plná Krušných hor. „Přináší desítky tipů na výlet. Stačí si u fotek načíst do telefonu QR kód a jste přímo na místě,“ řekl za OC Galerie Karel Schön. Zhlédnout v obchodním centru lze i dřevo sochařských projekt z Lesné - dřevěné šachy. „Exkluzivně představujeme poštovní známku k 130. výročí Moldavské železnice, nechybí ani představení výrobků z Krušných hor a také mnoho desítek informačních knížek, brožur, které lákají do Krušnohoří,“ dodal Schön. Výstavu můžete navštívit až do konce srpna, vstupné se neplatí.

KDY: Denně

KDE: Duchcov

ZA KOLIK: 30 min/50 korun

Na rybníku Barbora se můžete projet lodičkou i šlapadlem

Na rybníku Barbora v Duchcově si můžete půjčit lodičku i šlapadlo. Půjčovna lodiček na rybníku v Duchcově funguje denně (za příznivého počasí) od 10 – 18 hodin. Projížďka po rybníku Barbora má své kouzlo. K mání jsou i šlapadla. 30 minut stojí 50 korun.