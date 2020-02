V Krupce chystají ples, bude tombola

KDY: sobota 15. února, od 20 h

KDE: MaxiClub Koloseum

ZA KOLIK: 200 korun

Město Krupka a průmyslová zóna Krupka zvou na Společenský ples, který proběhne v MaxiClubu Koloseum v sobotu 15. února od 20 hodin. K tanci bude hrát skupina Alibi, jako hosté vystoupí skupina Verona, kouzelník J. Vaidiš a DJ Merry. Připravená je bohatá tombola.

Ledecký na plesu města Teplice

KDY: pátek 14. února, od 20 hodin

KDE: Krušnohorské divadlo

ZA KOLIK: 400 korun



XVII. Reprezentační ples města Teplice proběhne v pátek 14. února od 20 hodin v teplickém Krušnohorském divadle. Těšit se můžete na Janka Ledeckého, Big Band teplické konzervatoře, T. K. Collective, Frajerky z galerky, módní přehlídku Atelieru Moravec, Timbre Music či retrodiskotéku. Akce bude moderovat Vojtěch Bernatsk

KDY: sobota 15. února, od 10 hodin

KDE: Lidový dům v Dubí

ZA KOLIK: děti zdarma, dospělí 30 Kč

Maškarní rej pořádá MKZ Dubí. O zábavu se postará divadlo V Pytli Petra Stolaře. Start akce je v sobotu v 10 hodin v Lidovém domě v Dubí.

Hasičské muzeu v Krupce

KDY: denně

KDE: Krupka

ZA KOLIK: 25-40 korun

Unikátní sbírky hasičské techniky a výstroje jsou instalované v nově rekonstruované budově bývalé fary u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Husitské ulici. Otevřeno denně od 9:30 do 17 hodin. Vstupné stojí: osoba od 15 let 40 korun, děti 25 korun.

Doubravka láká k výšlapu

KDY: kdykoliv

KDE: Teplice

ZA KOLIK: zdarma



Pokud chcete načerpat čerstvý vzduch, tak si můžete vyšlápnout na Doubravku. Sice v tomto zimním počasí nyní nebude nejspíše vidět z vrcholu do širokého okolí, Teplice nejspíše uvidíte zahalené do oparu, ale i tak stojí výšlap po příjezdové silnici za to. Svahy kopce jsou chráněny jako přírodní památka. Vrchol je ve výšce 392 metrů nad mořem.